Ilie Bolojan: „Este esențial ca NATO să rămână unic și puternic”

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

NATO înseamnă pentru România siguranţă, stabilitate şi încredere, a precizat premierul Ilie Bolojan într-un mesaj prilejuit de aniversarea a 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, actul fondator al Alianţei, informează Agerpres.

„Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea şi parcursul nostru euroatlantic. Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. În acelaşi timp, apartenenţa la Alianţă vine cu responsabilităţi, pe care ni le asumăm constant, prin contribuţii concrete la securitatea colectivă şi printr-o prezenţă activă alături de aliaţi”, a subliniat Bolojan în mesajul postat duminică pe site-ul Guvernului.

El a evidenţiat că în contextul actual „este esenţial ca NATO să rămână unic şi puternic”, adăugând că România va continua să-şi consolideze „rolul de partener de încredere pe Flancul Estic”.

„În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esenţial ca NATO să rămână unit şi puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferenţa şi garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri. România va continua să investească în apărare, să îşi modernizeze Armata şi să îşi consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică. Le mulţumesc tuturor celor care, prin munca şi dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulţi ani, România! La mulţi ani, NATO!”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Conform Legii nr. 390/2004, Ziua NATO este marcată în România în prima duminică a lunii aprilie. România a depus instrumentul de ratificare al Tratatului de la Washington la Departamentul de Stat al SUA la 29 martie 2004, fiind urmată de ceremonia arborării drapelului românesc la Cartierul General al NATO, în cadrul reuniunii ministeriale din 2 aprilie 2004.