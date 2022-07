Imagini apocaliptice într-un oraș din SUA | Explicaţiile specialiştilor, după ce cerul a devenit verde

Imaginile cu cerul suprarealist au fost postate pe scară largă pe rețelele de socializare şi s-au viralizat rapid.

Efectul – deși fără îndoială ciudat – este cauzat de lumina împrăștiată de gheață.

"Particulele de apă, respectiv gheață din furtunile cu adâncime substanțială și conținut de apă vor împrăștia în primul rând lumina albastră”, a explicat pe Twitter meteorologul NWS Cory Martin, potrivit IFL Science.

"Când lumina roșiatică împrăștiată de atmosferă luminează picăturile albastre de apă/gheață din nor, acestea vor părea să strălucească în verde. Este nevoie de o cantitate enormă de conținut de apă în nor pentru a obține această culoare, ceea ce înseamnă de obicei că o cantitate substanțială de gheață trebuie să fie prezentă. Acest fenomen este de obicei un semn vizual de avertizare că furtuna este capabilă să producă grindină foarte mare”, a explicat specialistul.

Video of the green sky behind the wall cloud as it passes Sioux Falls, SD



? SoDakZak on Reddit pic.twitter.com/RzsnKwX19R