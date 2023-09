"Am simțit disperarea copilului de a fi pierdut pentru totdeauna": El este Ionuț, salvatorul care l-a găsit pe băiețelul cu sindrom Down, pierdut într-o pădurice din Gorj

Un copil de şapte ani, cu sindrom Down, din localitatea Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj, a dispărut luni de acasă. Acesta a fost găsit, după o mobilizare generală, de către Ionuț, salvator ISU, care a împărtășit experința emoționantă.

Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

"M-a pupat! În momentul în care l-am luat în brațe s-a lipit de mine și s-a agățat cu mânuțele strâns în jurul gâtului. În acea clipă, tot ce am simțit a fost disperarea acestui copil de a fi pierdut pentru totdeauna ! Asta mi-au transmit mânuțele care m-au îmbrățișat cu atâta putere.", a povestit Ionuț.

"Acest lucru ne-a declarat colegul nostru și așa își va aminti toată viața cel care împreună cu jandarmi, pompieri și voluntari au făcut tot ce era posibil, în această după-amiază, ca o simplă plecare voluntară de la domiciliu să nu se transforme într-o adevărată tragedie.

Băiețelul din brațele colegului nostru își va sărbători, peste câteva zile, cei 8 anișori, în siguranță, lângă familie, datorită unei mobilizări exemplare și datorită unor oameni care fac cinste acestor meserii.

Băiețelul ale cărui mânuțe și-au lăsat amprenta pe uniforma colegului nostru este un copil cu deficiențe, locuiește împreună cu cei trei frați într-o zonă rurală, într-o familie modestă, iar astăzi, în jurul prânzului, s-a îndepărtat de casă și nu a mai reușit să își găsească drumul înapoi. Acela a fost momentul când părinții, disperați, au anunțat polițiștii.

Iar mobilizarea a fost exemplară! În mai puțin de 4 ore, înainte de lăsarea întunericului, băiețelul a fost găsit pe marginea unui pârâu, într-o zona cu vegetație deasă, dezorientat, confuz și disperat.

“Sunt recunoscător că am putut să ajut, pentru că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit, acolo unde a fost nevoie de ajutorul meu. În același timp, mă simt norocos că am primit cea mai emoționantă recompensă, o îmbrățișare care a lăsat urme pe uniforma și în sufletul meu!“

Acestea au fost cuvintele colegului nostru, Ionuț, agent în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, încadrat din 2016, cel care poartă cu mândrie pe uniforma lui conturul lăsat de omulețul salvat.", a transmis Ministerul Afacerilor Interne.