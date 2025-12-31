Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani începând cu noul an școlar

Danemarca vrea să urmeze exemplu Australiei și să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. FOTO: Getty Images

Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP şi care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament, potrivit Agerpres.

Acest proiect, format din două articole, vizează să interzică „furnizarea, printr-o platformă online, a unui serviciu de reţea socială online către minorii sub 15 ani” începând cu 1 septembrie 2026.

„Numeroase studii şi rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenţi”, justifică guvernul francez în document, enumerând în special „expunerea la conţinuturi nepotrivite”, „hărţuirea cibernetică” şi „alterări ale somnului”.

Primul articol al proiectului se înscrie în cadrul Legii pentru Încrederea în Economia Digitală şi încredinţează Autorităţii franceze de reglementare a comunicaţiei audiovizuale şi digitale (ARCOM) sarcina de a veghea asupra respectării acestei interdicţii.

Într-un al doilea articol, proiectul de lege al guvernului francez intenţionează să extindă la licee interdicţia utilizării telefonului mobil, o măsură deja pusă în aplicare în grădiniţe şi gimnazii printr-o lege din 2018, chiar dacă aceasta nu este pe deplin respectată.

Preşedintele Emmanuel Macron, care a făcut din interzicerea reţelelor sociale pentru cei sub 15 ani o prioritate, a anunţat la începutul lui decembrie că proiectul de lege ar trebui să fie dezbătut „din ianuarie”.

Pe 19 decembrie, Anne Le Henanff, ministrul delegat pentru Inteligenţă Artificială şi Digital, a apărat într-un interviu pentru Le Parisien un text de lege „scurt şi compatibil cu dreptul european”, în principal cu Reglementarea DSA (Digital Services Act).

O lege ce instituie un majorat digital la 15 ani, promulgată în iulie 2023, nu a putut fi pusă în aplicare din cauza unui blocaj european.

Proiectul de lege al guvernului francez se înscrie în albia mai multor iniţiative legislative menite să instaureze o vârstă minimă pentru utilizarea reţelelor sociale.

Senatul, camera superioară a Parlamentului francez, a adoptat recent un text pentru combaterea expunerii copiilor la ecrane şi la reţelele sociale, text ce prevede ca minorii cu vârste între 13 şi 16 ani să primească autorizarea parentală pentru a se înscrie pe aceste site-uri.