„Dacă Australia poate, de ce nu și alții?” Întreaga lume urmărește care va fi rezultatul interzicerii rețelelor sociale pentru copii

sursa foto: Getty Images

Politica de restricționare a accesului la rețelele sociale pentru peste două milioane de copii sub 16 ani rămâne populară în rândul australienilor. În tot acest timp, alte țări analizează posibilitatea de a adopta măsuri similare pentru a-și proteja copiii de pericolele din online, scrie The Guardian.

Pe peluza reședinței premierului din Kirribilli, din Sydney, cu vedere spre port, Anthony Albanese a declarat că nu s-a simțit niciodată mai mândru.

„Este o zi în care mândria mea de a fi prim-ministru al Australiei nu a fost niciodată mai mare. Este o inițiativă de avangardă la nivel mondial. Australia arată că ajunge, e suficient”, a spus el, miercuri, în momentul în care a intrat în vigoare interdicția privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale.

Albanese a arătat către jurnaliștii prezenți, inclusiv reprezentanți ai BBC, CNN și ai presei din Japonia. A spus că lumea urmărește ce se întâmplă.

„Dar Australia conduce”, a adăugat el.

Și, într-adevăr, vestea a atras atenția la nivel global.

Unele țări au anunțat deja intenția de a urma acest exemplu, printre care Malaezia, Indonezia, Danemarca și Norvegia.

Altele urmăresc cu interes pentru a răspunde întrebării formulate de Albanese: „Dacă Australia poate face asta, de ce nu ar putea și alții?”

Politica de blocare a accesului la rețelele sociale pentru peste două milioane de copii sub 16 ani s-a menținut populară în cele 12 luni de la adoptarea legislației, aproape două treimi dintre alegători susținând interdicția. Măsura a beneficiat și de sprijinul principalelor partide politice.

Guvernul a fost atât de dornic să promoveze această politică la nivel internațional, încât a cheltuit 100.000 de dolari australieni (75.000 de lire sterline sau 67.000 de dolari americani) din fonduri publice pentru a o trimite pe ministra responsabilă, Anika Wells, la Națiunile Unite, în septembrie. Costul a stârnit mai bine de o săptămână de controverse în politica internă.

Impulsul a fost alimentat și de o campanie News Corp intitulată „Let Them Be Kids” („Lăsați-i să fie copii”), pe care Albanese a descris-o drept „cea mai puternică utilizare a presei scrise pe care am văzut-o de foarte mult timp”.

News Corp a fost recompensată pentru acoperirea sa necritică printr-un discurs la evenimentul de lansare, iar sloganul campaniei a fost proiectat miercuri seara pe pilonii Podului Sydney Harbour, în timp ce monumentul a fost iluminat în verde și auriu.

Sprijinul pentru interdicție poate fi puternic, însă eficiența ei rămâne un test major pentru guvern.

Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Kick, Reddit și Twitch au fost primele 10 platforme obligate să respecte interdicția. Altele au adoptat măsuri similare sau intenționează să o facă, inclusiv Bluesky.

Companiile de tehnologie s-au opus încă de la început – YouTube a amenințat cu un proces, iar X, deținut de Elon Musk, nu și-a confirmat participarea decât în ziua intrării în vigoare a interdicției. Cu toate acestea, miercuri, toate au declarat că respectă regulile.

Deși Reddit a acceptat inițial să aplice noile restricții, vineri a sesizat Curtea Supremă, contestând legea pe motiv că încalcă libertatea de comunicare politică, precum și decizia guvernului de a include Reddit în aria de aplicare a interdicției.

Companiile au fost lăsate să decidă singure cum verifică vârsta utilizatorilor. Majoritatea au ales o combinație de metode, precum estimarea vârstei prin analiză facială, semnale comportamentale și opțiunea de a încărca un act de identitate emis de stat.

Pentru marea majoritate a australienilor, însă, interdicția a intrat și a trecut aproape fără să fie observată – Meta, TikTok, Snapchat și X au folosit semnale precum data veche de creare a contului pentru a permite accesul utilizatorilor existenți.

Chiar și așa, atunci când premierul a postat miercuri despre interdicție pe rețelele sociale, răspunsurile au fost pline de comentarii ale adolescenților care susțineau că au reușit să o evite. La o vizită într-o școală din Canberra, vineri, elevii i-au spus că prietenii lor au ocolit restricțiile.

„Și ei vor fi descoperiți”, a răspuns Albanese.

Căutările pe Google despre interdicție au crescut cu 700% în Australia în primele două zile de la intrarea ei în vigoare, iar căutările pentru VPN-uri și metode de evitare a verificării vârstei au crescut și ele, însă la un nivel mult mai redus.

Comisarul pentru siguranță online, Julie Inman Grant, a declarat miercuri că vor exista povești despre copii care reușesc să evite interdicția, dar că acest lucru nu va descuraja guvernul.

„Aceste cazuri izolate de creativitate adolescentină, de ocolire a regulilor… și alte moduri ingenioase prin care oamenii împing limitele vor continua să umple paginile ziarelor, dar nu ne vom lăsa descurajați. Jucăm pe termen lung”, a spus ea.

Deși lansarea pare să fi decurs, în mare parte, fără probleme, adevăratul test va veni în anii următori.

Joi, Inman Grant a transmis notificări celor 10 platforme, solicitând date privind numărul de utilizatori la 9 decembrie și 11 decembrie. Guvernul va face publice aceste date pentru a confirma că au fost eliminate conturile utilizatorilor sub 16 ani și că acestora li s-a blocat crearea unor conturi noi.

Între timp, autoritatea pentru siguranță online va monitoriza și alte date, pentru a observa eventuale îmbunătățiri ale sănătății mintale în rândul adolescenților și posibile schimbări ale rezultatelor școlare. O revizuire a legii este programată pentru 2027.

Provocările juridice la adresa interdicției se anunță pentru anul viitor. Pe lângă cazul Reddit, un grup pentru drepturi digitale solicită separat Curții Supreme să se pronunțe dacă interzicerea accesului adolescenților la rețelele sociale încalcă libertatea implicită de comunicare politică.

Părinții au avut opinii diferite în legătură cu interdicția.

„E plăcut să îi avem din nou pe copii prezenți în casă”, a spus un părinte.

Dar un alt cititor a ridicat un argument reluat de mulți în ultima săptămână: „Există tineri izolați, atât fizic, cât și la propriu, care trăiesc în orașe mici sau comunități regionale și care ar putea pierde accesul la sprijinul online”.

Wayne Holdsworth – un tată din Melbourne care a militat pentru această lege după ce fiul său, Mac, și-a luat viața în urma hărțuirii online – a declarat că interdicția, alături de educație, îi va pregăti pe adolescenți să facă față rețelelor sociale atunci când vor avea acces la ele, la 16 ani.

„Copiii noștri ne vor privi de sus cu mândrie pentru munca pe care am făcut-o. Abia am început”, a spus el.