O țară europeană se pregătește să interzică adolescenților accesul pe TikTok și Facebook. S-a inspirat de la modelul australian

1 minut de citit Publicat la 21:28 10 Dec 2025 Modificat la 21:29 10 Dec 2025

Macron spune că adolescenții își pun în pericol sănătatea mintală și performanțele educaționale cu cât petrec mai mult timp pe rețelele sociale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că intenționează să oblige toate rețelele sociale accesibile din țara sa să verifice vârsta utilizatorilor lor şi să le interzică celor accesul persoanelor "sub 15 sau 16 ani", transmite Agerpres, care citează AFP.

Conform presei franceze, un proiect de lege în acest sens va fi depus în Parlament la începutul lui 2026.

"Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului încă din ianuarie 2026, pentru a fi votat în cel mai scurt timp", a precizat Emmanuel Macron.

Președintele susține că este pe cale să se realizeze "un consens" la nivelul forțelor politice vizavi de acest subiect.

"Cu cât crește timpul petrecut pe ecrane, cu atât scad performanțele educaționale și cresc problemele de sănătate mintală", a argumentat Macron cu prilejul unei dezbateri în vestul Franței.

Gabriel Attal, fost prim-ministru și lider al deputaților care-l susțin pe președinte, a anunțat săptămâna trecută că o propunere de lege de interzicere a accesului minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani urmează să fie dezbătut în Adunarea Națională franceză pe 19 ianuarie 2026.

Macron vrea să aplice în Franța modelul australian

Macron a recunoscut că s-a inspirat de la exemplul dat de Australia, care a implementat o astfel de interdicție în cazul tinerilor sub 16 ani.

Sute de mii de adolescenți australieni au constatat, miercuri, că nu mai au acces la platformele digitale pe care obișnuiau să îşi petreacă mai multe ore pe zi.

Giganți ai internetului precum Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat și Reddit sunt obligați de acum înainte să le interzică accesul utilizatorilor australieni care nu au împlinit 16 ani.

La fel se întâmplă şi cu platformele de streaming Kick şi Twitch, precum şi cu rețelele sociale Threads și X.