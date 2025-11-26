Adolescenții atacă la Curtea Supremă legea care le-a interzis accesul la TikTok: "Trăim în cartea lui Orwell." Ce se întâmplă în UE

2 minute de citit Publicat la 18:27 26 Noi 2025 Modificat la 18:27 26 Noi 2025

Adolescenții din Australia riscă să nu mai poată intra pe TikTok din 10 decembrie 2025. Foto: Hepta

Doi adolescenți de 15 ani încearcă să blocheze în instanță o lege care interzice minorilor sub 16 ani accesul la TikTok în Australia, semnalează Sky News.

Noah Jones și Macy Neyland figurează ca reclamanți în acțiunea organizată de grupul The Digital Freedom Project.

Grupul a anunțat miercuri că a lansat o procedură la Înalta Curte a țării Australia, în demersul de a opri intrarea în vigoare a noilor prevederi, cu două săptămâni înainte de termenul fixat, 10 decembrie anul curent.

Dacă prevederile vor fi, în cele din urmă, aplicare, peste un milion de conturi digitale deținute de adolescenți australieni sub 16 ani vor fi dezactivate.

TikTok nu este singura platformă vizată, însă este cea mai proeminentă.

Alte rețele care intră sub prevederile noii legi sunt YouTube, Snapchat, Facebook și Instagram.

Digital Freedom Project susține că interdicțiile la adresa adolescenților australieni îi privează pe aceștia de libertatea comunicării politice.

„Legislația este extrem de excesivă”, se arată în declarația grupului.

Sky News notează că legile australiene nu prevăd în mod explicit libertatea de exprimare.

Cum explică adolescenții australieni demersul lor la Curtea Supremă

Macy Neyland spune, la rândul ei, că legea le va interzice tinerilor să își împărtășească opiniile online.

„Tinerii ca mine sunt alegătorii de mâine. Nu ar trebui să fim reduși la tăcere. Este ca și cum am fi în cartea lui Orwell, '1984' (o distopie despre un sistem autoritar global, de inspirație nazistă și comunistă, n.r.), și asta mă sperie”, a spus ea.

Ministrul australian al comunicațiilor, Anika Wells, a reacționat spunând că guvernul condus de prim-ministrul Anthony Albanese nu se va lăsa descurajat de amenințări și contestări în justiție.

„În ciuda faptului că primim amenințări și acțiuni în instanță din partea unor persoane cu motive ascunse, guvernul rămâne ferm de partea părinților, nu a platformelor”, a spus Wells.

Presa australiană a relatat că reprezentanții YouTube au avertizat, la rândul lor, că vor iniția o acțiune în justiție, pe motiv că interdicția reprimă comunicarea politică.

Majoritatea australienilor susțin interdicția adolescenților pe TikTok și alte platforme sociale

Guvernele și firmele de tehnologie din întreaga lume urmăresc îndeaproape eforturile Australiei de a implementa una dintre cele mai cuprinzătoare tentative de a supraveghea accesul minorilor la rețelele sociale.

Conform sondajelor de opinie, această lege este susținută de majoritatea australienilor.

Guvernul țării a comunicat că, potrivit cercetărilor, utilizarea excesivă a rețelelor sociale dăunează adolescenților, inclusiv prin promovarea dezinformării și facilitând hărțuirea acestora.

După intrarea in vigoare a noilor prevederi, companiile care nu se conformează riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni, echivalentul a aproape 30 de milioane de euro.

Parlamentul European adoptă o lege inspirată de cea din Australia

Parlamentarii europeni cer, la rândul lor, restricționarea accesului pentru copiii sub 16 ani pe rețelele de socializare.

Deputații au condamnat reclamele țintite, marketingul prin influenceri si mecanismele de tip jocuri de noroc accesibile minorilor.

"Parlamentul European a dat un vot important astăzi pentru un proiect care spune că tinerii ce vor să își deschidă conturi pe rețelele sociale și nu au împlinit vârsta de 16 ani vor fi restricționați în acest demers, iar restricțiile trebuie implementate de platformele social media.

Dacă nu se conformează, aceste platforme ar urma să fie sancționate de către Protecția Consumatorului din fiecare stat membru al Uniunii.

Este foarte important, deci, cum va transpune fiecare stat european astfel de prevederi.

Primul stat non-UE care aplică o legislație similară este Australia.

Aici, din data de 10 decembrie, tinerii care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu își vor putea face conturi pe rețelele de socializare", a relatat Xenia Croitoru, reporter Antena 3 CNN.