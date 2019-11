„La o săptămână după ce am aflat că iubitul meu m-a înșelat, am făcut dragoste nebună cu un alt bărbat. Nu l-am mai văzut, dar după două zile ceva neașteptat mi s-a întâmplat”

Foto: Pixabay.com

Ce faci atunci când afli că iubitul tău te înșală? Te desparți, ierți sau te răzbuni? O tânără a început prin a călca strâmb, dar apoi ceva total neașteptat s-a întâmplat.

„Am 26 de ani și lucrez la bar într-un club. Îmi iubesc jobul. Este un loc drăguț și întâlnesc oameni uimitori. Într-o noapte un tip a început să vorbească cu mine. Era la doar o săptămână după ce am descoperit că iubitul meu m-a înșelat. Am găsit dovada în telefonul lui.

Acest tip părea chiar drăguț. Mi-a spus că are 30 de ani și vinde medicamente. Nu i se potrivea clubul, de aceea a preferat să vorbească cu mine. M-a invitat la el la hotel să bem ceva, după ce mi s-a terminat tura. Cum am intratm m-a sărutat și am răspuns. Eram furioasă pe iubitul meu și era grozav să fie cineva care chiar mă dorea. Am făcut sex sălbatic și pasional. Nu l-am mai văzut, dar două nopți mai târziu, am cunoscut un alt tip și am făcut dragoste în mașina lui. Și asta a continuat, cu mai mulți. Am făcut chiar dragoste cu doi bărbați deodată. M-am culcat cu peste 20 de tipi de la începutul anului.

Cu toate astea mă simt murdară față de iubitul meu”, a scris tânăra specialistului de la The Sun.