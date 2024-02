Extratereștrilor le place Barbie! OZN-ul roz, filmat de o stewardesă româncă deasupra Poloniei: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Până și extratereștrii au prins febra Barbie. O însoțitoare de zbor din România crede că a surprins momentul în care un OZN roz aprins a trecut cu nonșalanță pe lângă avionul în care se afla, în timp ce zbura deasupra Europei.

Sursa foto: Facebook / Paranormalna Polska

Denisa Tănase, stewardesă la Wizz Air, susține că a filmat un OZN roz, în timp ce zbura spre Polonia.

Patru sfere roz de o formă neobișnuită au clipit clar pe cerul întunecat al nopții, distinct de peisajul urban de dedesubt, se arată în înregistrarea video realizată de ea.

"Sunt însoțitoare de bord de un an și nu am văzut niciodată așa ceva", a declarat Denisa Tănase, 36 de ani, angajată a companiei Wizz Air.

Tânăra nu a observat inițial OZN-ul roz când filma în timpul zborului său de la Luton - Anglia, la Syzmany - Polonia. Ea a vrut să surprindă în imagini priveliștea uimitoare de pe fereastră și și-a pus telefonul deoparte, notează The New York Post.

"Nu puteam vedea nimic cu ochiul liber", și-a amintit Denisa.

"Dar când am verificat înregistrarea video 20 de minute mai târziu, am observat-o și am vorbit cu pilotul pentru a-l întreba dacă știe ceva. Toată lumea era confuză - nu văzuseră nimic în timp ce zburau și nu fusese nicio turbulență.

Era o formă ciudată, ca un cerc care clipea, roz. La început, ne-am gândit că poate era o reflexie a uniformei noastre roz, dar pe filmare se poate vedea mișcarea - se vede că zboară”, mai spune românca.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți urmări imagini cu OZN-ul roz filmat de româncă:

În ciuda faptului că a filmat ceva aproape inexplicabil, tânăra spune că nu s-a simțit speriată.

În schimb, ea s-a simțit încântată și susține că filmulețul i-a servit drept dovadă că există viață extraterestră.

"Am fost doar fericită că am filmat ceva - m-am gândit: "Cum este posibil? Am mai văzut chestii înainte pe internet și m-am gândit: 'Hmm, ar putea fi Photoshop', dar eu însămi am avut-o pe video. Acum cu siguranță cred mai mult decât înainte. Familia și prietenii mei cred cu siguranță că este vorba de extratereștri - soțul meu a spus: Ești soția mea, te cred!", a continuat ea.

Videoclipul este cel mai recent dintr-o serie de conținuturi online care pretind că i-au filmat pe micii omuleți verzi (sau roz).

Într-o singură săptămână, oamenii au raportat că au văzut extratereștri de 3 metri înălțime plimbându-se la vedere în diferite locuri de pe glob - unul dintre ei ar fi fost văzut plimbându-se în fața unui mall din Miami, în timp ce alți doi au fost surprinși admirând priveliștea unui paradis tropical brazilian.