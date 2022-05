Pasagerii avioanelor care soseau pe aeroportul Gatwick, întâmpinați cu ”bine ați venit la Luton”. Panică la bord

Mesajul, scris pe un spațiu verde de lângă aeroport, avea aproximativ 60 de metri și era vizibil din avioanele care aterizau. Între cele două aeroporturi britanice este o distanță de aproape 100 de kilometri.

Pasagerii au spus că, atunci când au văzut scrisul pe fereastră, la aterizare, au simțit o ”stare de panică”.

Cascadoria a fost revendicată de un comedian de pe YouTube, Max Fosh, care și-a cerut scuze dacă ”cineva a fost afectat serios”. Recunoscând farsa, la emisiunea Justin Dealey de la BBC Three Counties Radio, Fosh, care are 923.000 de urmăritori, a spus că este comedianul ”plictisitor care a scris Welcome To Luton”.

Bărbatul a povestit că a provocat confuzie. O femeie i-a trimis un mesaj pentru a-i spune că a fost îngrijorată că se află în Luton, deoarece își lăsase mașina la Gatwick.

Alții au recunoscut pe Twitter că a provocat confuzie. Inspirația a venit din cascadorii similare efectuate în Australia și SUA, a spus domnul Fosh.

”Este datoria mea să fac videoclipuri, iar videoclipurile mele sunt toate despre a face lucruri prostești, așa aduc un zâmbet pe fețele oamenilor, mă bucur că această cascadorie a mers bine”, a adăugat el.



Explicând cum a făcut farsa, Fosh a spus că a ”bătut la uși, pe câmpurile de lângă Heathrow și Gatwick, și un cuplu drăguț a spus: „Da, avem un petic de pământ lung de 80 m (262 ft) și nu îl folosim pentru nimic”, așa că am spus ”foarte bine pot să-mi scot prelata și să încep să bat cu ciocanele în pământ?”.

Plasarea a 14 litere l-a costat 4.000 de lire sterline, deoarece a fost ”făcută să reziste”, a spus el. În prezent, are permisiunea ca mesajul să rămână acolo timp de șase săptămâni, așa că ”dacă zburați în Gatwick, uitați-vă pe fereastra din stânga, ar trebui să le vedeți cu aproximativ 90 de secunde înainte de aterizare”.