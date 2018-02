foto: captura Youtube

Lindenfeld este un sat din Muntii Semenic, judetul Caras-Severin, al carui nume este in germana si inseamna "Campul cu Tei".

A fost intemeiat in 1828, cand zona apartinea Imperiului Austro-Ungar, pana la Carpati. Aici s-au instalat prima oara colonisti germani veniti din Boemia ca sa apere Banatul de Imperiul Otoman, colonisti care au dat nastere mai multor sate din zona Caransebesului.

Lindenfeldul s-a nascut de la zero in 1828, aici stabilindu-se 36 de familii. Acestea au inceput sa-si construiasca asezarile, facand case din lemnul taiat din padurea apropiata. Insa, din cauza ca era asezarea aflata la cea mai mare inaltime fata de celelalte sate nou-populate, in doar 5 ani toate familiile care si-au facut case au plecat din cauza climei aspre pe timp de iarna.

