Andreea Berecleanu a câștigat procesul cu șefa TVR, Doina Gradea

Andreea Berecleanu câștigă procesul de calomnie intentat actualului director general al TVR, Doina Gradea. Potrivit verdictului dat de judecătoriii Tribunalului București, Gradea va fi obligată să-și ceară scuze publice într-un cotidian național.

"Procesul soluționat prin decizia pronunțată de Tribunalul București a vizat articolul publicat de Doina Gradea la 28 septembrie 2015 pe blogul acesteia. În articol mi-au fost aduse acuzații lipsite de orice pertinență, insulte și calomnie, prin relatarea unor fapte complet neadevărate.

Obligarea Doinei Gradea la a-și cere scuze într-un cotidian de circulație națională este o consecință a constatării de către instanță a caracterului mincinos al acuzațiilor și insinuărilor acesteia din cadrul articolului, raportat la adevărata stare de fapt: eu nu am prezentat niciodată emisiunea matinală de la Pro Tv, nici alături de Andrei Zaharescu și nici în vreo altă formulă. Discuțiile pe care acesta le-a avut cu persoanele din conducerea Pro Tv nu m-au privit, urmare fiind faptul că după ce Andrei Zaharescu a părăsit Pro Tv, în anul 1998, eu am mai rămas la Pro Tv încă cinci ani, până în 2003, când am plecat la Antena 1, însă în relații mai mult decât prietenești cu persoanele din conducerea Pro Tv. Mulțumesc avocatului Mihai Mustăciosu care mi-a fost alături cu profesionalism în ambele procese câștigate, cu Radu Banciu și cel mai recent, cu Doina Gradea", a declarat Andreea Berecleanu.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă.