CÂŞTIGĂTOR FINALA X FACTOR ROMÂNIA 2018. Anunţul făcut de Ştefan Bănică Jr înainte de finala de la Antena 1

CÂŞTIGĂTOR FINALA X FACTOR ROMÂNIA 2018 Juratul ”X Factor” Ștefan Bănică face eforturi pentru ca în fiecare an, în Ajunul Crăciunului, să fie acasă de cei dragi, iar anul acesta, după finala ”X Factor”, de duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, intenționează să păstreze tradiția.



Indiferent unde se află înainte de Crăciun, Ștefan Bănică face eforturi ca în fiecare an să ajungă acasă în Ajun și să se bucure alături de cei dragi de împodobirea bradului. "Fac tot ce ţine de mine ca pe 24 decembrie să fiu acasă. Anul acesta, pe 23, până la ora 1:00 noaptea, o să fiu în direct, pentru că e finala "X Factor". Au fost şi ani în care, între 23 şi 24 decembrie n-am dormit deloc: am venit acasă pe la 6-7 dimineaţa, direct de la montajul TV al concertului de Crăciun. Şi-am trecut la treabă, la împodobit bradu'. În unii ani, nici nu am apucat să-l împodobesc cu totul - dar, sigur, măcar un glob tot am pus şi eu acolo. Şi uite-aşa mă simt acasă! Ziua asta, de 24 decembrie, e sfântă: am pierdut şi avioane şi pe 24 tot am ajuns acasă! Sigur, ai putea să spui: "Mă, da' degeaba eşti acasă, dacă eşti zombi!" Ei, nu-i aşa! Când îi văd pe toţi ai mei că sunt la masă sau aşa, prin casă, când ne adunăm cu toţii la un loc, e... ceva mai presus de oboseală şi de hăituială şi de griji, e ceva care "mă face bine" ca prin farmec. Pe măsură ce anii trec, îmi dau seama că momentele astea sunt din ce în ce mai valoroase", a mărturisit juratul "X Factor".

Înainte de Ajun însă, Ștefan Bănică va trece prin emoțiile finalei "X Factor", unde anul acesta are două finaliste, pe Doinița Ioniță și Ioana Bulgaru. Delia va intra în finala de duminică, de la ora 20.00, live la Antena 1, alături de Bella Santiago, în timp ce Carla's Dreams este mentorul lui Cristian Moldovan.