De ce vrea Rusia să construiască o centrală pe Lună și cum se leagă proiectul de cooperarea cu China

Agenția spațială Roscosmos a anunțat că își propune ca până în 2036 să finalizeze construcția unei centrale electrice pe Lună. sursa foto: Getty

Rusia intenționează să construiască o centrală pe Lună în următorii aproximativ zece ani, proiect care ar urma să susțină programul spațial lunar al Moscovei și o stație de cercetare ruso–chineză, în condițiile unei competiții tot mai intense între marile puteri pentru explorarea satelitului natural al Pământului, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Deși Rusia a fost mult timp un simbol al explorării spațiale încă de la performanța istorică a lui Iuri Gagarin din 1961, în ultimele decenii a pierdut teren în fața Statelor Unite și Chinei. Ambițiile sale au fost afectate și în 2023, când misiunea Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timpul încercării de aselenizare, în timp ce companiile private americane, precum SpaceX, au schimbat radical industria lansărilor spațiale.

Agenția spațială Roscosmos a anunțat că își propune ca până în 2036 să finalizeze construcția unei centrale electrice pe Lună și a semnat deja un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association pentru derularea proiectului.

Potrivit agenției, instalația lunară ar urma să aibă rolul de „a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator şi infrastructura staţiei internaţionale comune ruso-chineze de cercetare lunară”.

„Proiectul reprezintă un pas important către crearea unei staţii lunare ştiinţifice cu funcţionare permanentă şi trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung”, a mai transmis Roscosmos.

Deși comunicatul nu menționează explicit că viitoarea centrală va fi nucleară, agenția precizează că în proiect sunt implicate Rosatom, corporația nucleară de stat a Rusiei, și Institutul Kurchatov, principalul centru de cercetare nucleară al țării.

Șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, declara încă din iunie că obiectivele agenției includ atât construirea unei centrale nucleare pe Lună, cât și misiuni viitoare de explorare a planetei Venus.

Luna, aflată la aproximativ 384.400 de kilometri de Pământ, are un rol esențial în stabilitatea climatică a planetei, influențând oscilația axei terestre și generând mareele oceanelor.