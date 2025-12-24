Autorităţile din Turcia au găsit cutia neagră a avionului libian prăbuşit lângă Ankara: Au fost începute examinările

1 minut de citit Publicat la 14:45 24 Dec 2025 Modificat la 14:47 24 Dec 2025

Se pare că a existat o "problemă electrică" la circa 15 minute după decolarea. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN & Instagram / mohammedyasarullahshakeel

Cutia neagră a avionului care s-a prăbuşit marţi seara lângă Ankara, ucigând toţi pasagerii, printre care şeful Statului Major libian şi consilieri ai săi, a fost găsită, a anunţat miercuri ministrul turc al Afacerilor Interne, Ali Yerlikaya, informează AFP, conform Agerpres. "Înregistratorul vocal şi cutia neagră a aparatului au fost găsite. Autorităţile competente au început examinarea lor", a precizat oficialul.

"Înregistratorul vocal şi cutia neagră a aparatului au fost găsite", a declarat Ali Yerlikaya care s-a deplasat la locul accidentului, la circa 50 de kilometri de capitala turcă. Ulterior, oficialul turc a mai adăugat: "Autorităţile competente au început examinarea lor".

În schimb, rămăşiţele a opt persoane care se aflau în avion de află în continuare la locul accidentului, a precizat ministrul.

Echipele de salvare lucrau miercuri dimineaţa pe o ceaţă densă şi după o noapte foarte ploioasă.

În afară de şeful Statului Major al armatei libiene, generalul Mohamed Al-Haddad, patru dintre consilierii săi şi trei membri ai echipajului se aflau în avionul care s-a prăbuşit la mai puţin de 40 de minute după decolare.

Ministrul turc al Afacerilor Interne, Ali Yerlikaya, a reiterat declaraţiile sale privind o pană electrică la bordul avionului, care anunţase o "problemă electrică" la circa 15 minute după decolare.

"Falcon 50 a anunţat că va face cale întoarsă, apoi, contactul a fost pierdut în regiunea Haymana", 20 de minute mai târziu, a spus ministrul turc.

O delegaţie de 22 de persoane, formată din oficiali libieni şi cinci apropiaţi ai victimelor, a sosit miercuri la Ankara, a mai spus Ali Yerlikaya.

Parchetul de la Ankara a declanşat o anchetă asupra accidentului, a anunţat ministrul turc al Justiţiei, Yilmaz Tunc.

Şeful Statului Major libian se deplasase marţi la Ankara pentru o vizită oficială la invitaţia omologului său turc. El fusese primit marţi de ministrul apărării şi de şeful Statului Major ai Turciei, cu ocazia uneia dintre vizitele frecvente pe care le întreprind reciproc responsabilii celor două ţări.

Turcia este un aliat important al guvernului de la Tripoli, recunoscut de ONU, alături de care ea este angajată inclusiv militar după ianuarie 2020, furnizându-i drone de luptă şi instructori militari, dar şi o susţinere economică.

Libia se străduieşte să îşi regăsească stabilitatea după înlăturarea de la putere a lui Muammar al-Gaddafi în 2011.

Două guverne îşi dispută puterea în această ţară: Guvernul de Unitate Naţională (GNU) instalat la Tripoli şi cel din Benghazi (est), controlat de mareşalul Khalifa Haftar şi fiii săi.