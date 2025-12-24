Ciocolata, în pericol să dispară până în 2050. O plantă rezistentă la climă ar putea deveni soluția care salvează industria

În ultimii doi ani, producția de cacao s-a prăbușit cu până la 40%. sursa foto: Getty

Producția globală de cacao s-a prăbușit în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice, iar experții avertizează că, până în 2050, am putea trăi într-o lume fără ciocolată. Oamenii de știință testează însă o soluție surprinzătoare: roșcovul, o plantă rezistentă la secetă și temperaturi extreme, care ar putea înlocui cacao și salva industria ciocolatei, scrie Euronews.

Ciocolata se află sub un „barometru climatic”, în condițiile în care fenomenele meteorologice extreme amenință viitorul culturilor globale de cacao.

Majoritatea producției de cacao (aproximativ 60%) provine din Africa de Vest, din țări umede precum Coasta de Fildeș și Ghana, unde temperaturile ridicate și ploile abundente alternează cu sezoane scurte de secetă.

Însă, în ultimii doi ani, producția de cacao s-a prăbușit cu până la 40%. Acest lucru a dus la creșterea prețurilor ciocolatei la niveluri nemaivăzute din anii ’70, iar experții avertizează asupra posibilității unei lumi fără cacao până în 2050.

Cum amenință schimbările climatice industria ciocolatei

Există mulți factori care indică declinul ciocolatei. Rapoarte anterioare au dat vina pe mineritul ilegal de aur, pe îmbătrânirea plantațiilor și chiar pe traficanții de cacao – însă cercetările arată că principalul vinovat este contrastul extremelor de precipitații.

Institutul Salata pentru Climă și Sustenabilitate de la Universitatea Harvard afirmă că sensibilitatea cacaoului la vreme nu este nouă, însă schimbările climatice „amplifică intensitatea episoadelor de ploi abundente” pe măsură ce temperaturile cresc.

Pentru fiecare creștere cu 1℃ a temperaturii aerului, atmosfera poate reține aproximativ cu 7% mai multă umiditate, ceea ce poate genera ploi mai intense și mai puternice.

„Fizica de bază este simplă: o atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate, amplificând intensitatea extremelor de precipitații”, explică cercetătorii. „Acest lucru duce la exces de apă în sol, eroziune și condiții care favorizează bolile fungice”.

Motivați de acest colaps provocat de climă, oamenii de știință de la Universitatea Națională din Singapore au pornit în căutarea unei soluții.

Pot oamenii de știință să salveze industria ciocolatei?

Cercetătorii și-au îndreptat atenția către roșcov (carob), o plantă rezistentă la climă, cultivată în special în regiunea mediteraneană, care a început treptat să atragă atenția ca o alternativă promițătoare la cacao.

Spre deosebire de cacao, roșcovul prosperă în climat cald și arid, are nevoie de foarte puțină apă și poate supraviețui secetei. După prăjire, eliberează „o aromă unică” ce seamănă cu cea a cacaoului – însă gustul nu este încă perfect.

Pentru a rezolva acest lucru, echipa a dezvoltat două tehnici pentru a modifica aroma plantei, folosind enzime care cresc amăreala și intensifică dulceața.

Tratamentul enzimatic este o metodă simplă și curată, care necesită o procesare minimă, comparativ cu alte metode care folosesc substanțe chimice dure, precum acidul clorhidric, pentru a intensifica aroma.

Prin îmbunătățirea profilului aromatic al roșcovului, cercetătorii spun că aceste tehnici ar putea încuraja industria alimentară să îl folosească în produse care necesită în mod obișnuit cacao – cum ar fi batoanele de ciocolată, pudra de cacao, băuturile malțate și alte produse pe bază de cacao.

Dacă ar fi adoptată pe scară largă, această soluție ar putea „reduce semnificativ” dependența industriei de cacao, făcând lanțurile de aprovizionare mai rezistente în fața schimbărilor climatice și a bolilor culturilor.

„Cercetarea noastră nu se referă doar la reproducerea aromei cacaoului – este vorba despre diversificarea ingredientelor pe care le folosim pentru a crea alternative la ciocolată”, spune Manfred Ku, autorul principal al studiului. „Apelând la culturi rezistente, precum roșcovul, putem ajuta industria să se adapteze provocărilor de mediu, oferind în același timp consumatorilor un produs de care să se bucure”.