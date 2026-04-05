Nicușor Dan: Unitatea NATO este „crucială”. „Actualul context internațional arată cât de importantă rămâne apartenența la NATO”

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Unitatea Alianței Nord-Atlantice este „crucială”, iar solidaritatea aliaților NATO se manifestă astăci concret, „prin prezența consistentă a trupelor Alliate” pe teritoriul României, a declarat duminică președintele Nicușor Dan, într-un mesaj cu prilejul Zilei NATO în România și a aniversării a 77 de ani de la înființarea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

„Într-o lume marcată de provocări complexe și impredictibile, unitatea Aliaților este crucială. NATO este cea mai puternică alianță militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune”, a spus Nicușor Dan, într-un comunicat publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

„Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezența consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezența lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică și demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat”, a adăugat șeful statului.

„Actualul context internațional ne reamintește, poate mai clar ca oricând, cât de prețioasă și fragilă este pacea și cât de importantă rămâne apartenența la NATO”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a amintit în mesaj și despre militarii români căzuți la datorie în misiunile NATO.

„Le datorăm un profund respect soldaților români care au servit sau servesc sub drapelul Alianței în teatrele de operații din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul și spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a țării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament și le mulțumesc familiilor lor pentru susținerea neclintită care face posibil acest serviciu”, a spus președintele Dan.

Prreședintele a reafirmat angajamentul „ferm” pentru modernizarea Armatei Române.

„Investiția în tehnologii de ultimă generație, în infrastructură și în pregătirea personalului este în primul rând o necesitate strategică națională. După 22 de ani de apartenență la această organizație, România rămâne un partener pe care te poți baza și o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Forța noastră, a aliaților NATO, stă tocmai în capacitatea de rămâne uniți, indiferent cât de dificile sunt vremurile și cât de complexe provocările”, a spus președintel Nicușor Dan.