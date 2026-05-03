Situație revoltătoare la Institutul Oncologic București: Bolnavi de cancer trimiși acasă pentru că spitalul a rămas fără citostatice

Val de controale la cel mai mare spital de oncologie din țară. Pacienții care au nevoie de citostatice sunt trimiși acasă după ce unitatea medicală a rămas fără tratamente, chiar și fără unele medicamente uzuale. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au transmis că spitalul a cerut, cu o întârziere de 10 zile, suplimentarea fondurilor și că din această cauză s-ar fi ajuns la această criză a citostaticelor. Recent, Ministerul Sănătății a anunțat că în trecut, de la Institutul Oncologic București au fost furate medicamente pentru a fi duse în sistemul privat.

Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: E trist că se întâmplă, mai ales în condițiile în care nu avem o criză de finanțare a spitalelor și a niciunui domeniu de asistență medicală. Știți, eu am fost primul dintre cei care am tras un semnal de alarmă atunci când a fost nevoie, respectiv anul trecut, în luna mai, am tras un puternic semnal de alarmă, inclusiv și mai ales în spațiul public și am spus că dacă nu se iau măsurile necesare de finanțare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, aproape toate spitalele din România vor intra în arierat, respectiv nu vor mai primi finanțare începând cu luna septembrie 2025. Lucrul acesta s-a rezolvat.

Anul acesta spun că lucrurile sunt din această perspectivă, a finanțării, pe calea cea bună, dar pe lângă finanțarea pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate o are, aici contează foarte mult și modalitatea în care spitalele se organizează, iar din această perspectivă, în ceea ce privește situația pacienților care au fost trimiși acasă de la Institutul Oncologic București, pe motiv că nu existau anumite medicamente din zona oncologică, lucrul acesta ține de organizare internă mai mult decât fin decât de finanțare, pentru că dacă managerul ar fi fost anunțat de către medicii care au luat această decizie, de a trimite acei câțiva pacienți, nu contează, chiar dacă era era unul singur, tot era o problemă.

Dacă managerul ar fi fost anunțat în timp util, avea la dispoziție niște resorturi, putea inclusiv să împrumute acele medicamente din farmaciile altor spitale care derulează același program de sănătate, urmând ca în momentul în care ar fi primit banii de la Casa de Asigurări de Sănătate să poată să returneze medicamentele respective. Dar managerul, din păcate, nu a fost anunțat și nu a putut să ia măsuri în timp util.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, nu a fost notificată, conform procedurii, care are un rol ca în situația în care știi că rămâi fără medicamente, sau scad stocurile și dacă vezi că ai mai mulți pacienți decât ai preconizat, atunci până în data de 10 ar fi trebuit ca să existe o notificare din partea spitalului către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București. Nu a existat această notificare decât în data de 20, când deja a fost prea târziu și pacienții au fost trimiși acasă, repet, fără ca managementul spitalului să știe despre această problemă, lucru care este total inadmisibil.