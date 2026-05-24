Imagini false răspândite după concertul lui Max Korzh cu scaune rupte și dezastru pe Arena Națională. Jandarmeria: Nu sunt din România

1 minut de citit Publicat la 20:12 24 Mai 2026 Modificat la 20:12 24 Mai 2026

Primăria Municipiului București a publicat mai multe poze pentru a demonta fake-news-ul. Colaj foto: Primăria Municipiului București via Facebook și captură Jandarmeria Română via Facebook

Jandarmeria Română avertizează că, după concertul raperului Max Korzh de pe Arena Națională, pe rețelele sociale circulă o serie de imagini în care apare un „dezastru” pe Arenă. Jandarmeria a demontat imaginile, spunând că ele provenind din afara României, iar Primăria Municipiului București a publicat mai multe poze de pe stadion pentru a dovedi că totul este întreg.

„În mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării.

Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri.

Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui”, a transmis Jandarmeria Română, alături de un videoclip care prezenta așa-zisele distrugeri de pe Arena Națională.

Ulterior, și Primăria Municipiului București a publicat mai multe fotografii de pe Arena Națională, pentru a demonstra că totul este în regulă.

„Imagini false! Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele de socializare.

Tinerii aflați aseară la concertul lui Max Korzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Jandarmeria Română a transmis că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România”, a transmis PMB.

În ciuda temerilor, amplificate de bătaia din noaptea de joi spre vineri, din Centrul Vechi, prezența masivă la București a fanilor artistului din Belarus nu a degenerat în violențe.

Nici în orele dinaintea concertului de pe Arena Națională, nici în timpul spectacolului și după încheierea acestuia nu au fost raportate evenimente deosebite.

Singurul incident semnificativ a fost chiar în debutul concertului: un moment pirotehnic a scăpat de sub control, iar o parte din recuzita artistului a luat foc. Pompierii prezenți la fața locului au stins flăcările rapid, astfel că spectacolul a putut continua în siguranță.

ISU-BIF informează că echipajele medicale angrenate în misiune la stadionul National Arena, cu prilejul concertului susținut de Max Korzh, au gestionat 15 cazuri medicale până la ora 20:00.

Potrivit sursei citate, în niciuna dintre situații nu a fost necesar transportul la spital.