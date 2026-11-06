Alocațiile și indemnizațiile pentru copii intră pe card mai devreme în noiembrie 2026. Când sunt plătite celelalte ajutoare sociale

1 minut de citit Publicat la 11:56 06 Noi 2026 Modificat la 12:05 06 Noi 2026

Data la care vor fi plătite, în iunie, alocaţiile pentru copii, indemnizaţiile de creştere a copilului şi stimulentele de inserţie. Foto: Getty Images

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că alocațiile pentru copii, indemnizațiile de creștere și alte beneficii financiare intră pe card mai devreme în luna noimebrie 2026. Decizia a fost luată întrucât datele obișnuite de plată, 8 și 14 noiembrie, sunt zile nelucrătoare.

Potrivit calendarului anunțat de instituție, vineri, 6 noiembrie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele aferente alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție.

Beneficiarii care primesc aceste drepturi prin mandat poștal vor începe să primească banii începând cu 10 noiembrie 2026.

Când se plătesc drepturile pentru persoanele cu dizabilități

În cazul persoanelor cu dizabilități, plata drepturilor în conturile bancare va fi efectuată vineri, 13 noiembrie 2026, cu o zi înainte de data obișnuită de plată, 14 noiembrie, care este nelucrătoare.

Pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe din 18 noiembrie 2026.

Ce beneficii sociale se plătesc începând cu 20 noiembrie

Pentru celelalte beneficii de asistență socială, plățile vor fi realizate conform calendarului obișnuit, începând cu data de 20 noiembrie 2026. Data la care beneficiarii vor primi banii depinde de tipul prestației și de modalitatea de plată, respectiv transfer bancar sau mandat poștal.

În această categorie sunt incluse:

Alocația de plasament;

Alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;

Indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de tuberculoză (TBC);

Ajutorul pentru familia cu copii, acordat în cadrul venitului minim de incluziune (VMI);

Ajutorul de incluziune, acordat tot în cadrul VMI.

Plata beneficiilor de asistență socială este asigurată la nivel național prin intermediul agențiilor teritoriale, instituția având responsabilitatea distribuirii lunare a acestor drepturi către familii, copii, persoane vârstnice și alte categorii de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială.