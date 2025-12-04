Ce sacrificii au făcut elevii români care au obţinut 206 medalii la olimpiade internaţionale. Ministerul Educaţiei i-a premiat cu bani

În ciuda neajunsurilor din Învăţământ, încă ies genii din şcolile româneşti. 157 de olimpici internaţionali au fost premiaţi pentru rezultatele excepţionale, obţinute în străinătate, de unde s-au întors cu peste 200 de medalii. În spatele performanţelor sunt sute de ore de muncă, pregătire suplimentară şi cursuri plătite de cele mai multe ori de părinţi. După ce au fost lăsaţi fără bursele de excelenţă olimpică, Ministerul Educaţiei le-a oferit, miercuri, premii cuprinse între 3.000 şi 20.000 de lei.

Elev la colegiul de stat Costache Negruzzi din Iaşi, Andrei Nemţişor a obţinut aurul absolut la olimpiada balcanică de matematică şi două medalii de argint la olimpiadele europene de informatică. Se pregăteşte câte 4 ore zi de zi, iar când îi mai rămâne timp citeşte şi joacă şah.

"Eu cred că se poate face performanţă până la un anumit nivel şi în colile de stat. Sunt şcoli de stat în care sunt profesori cu care te poţi pregăti. Sigur că părinţii m-au sustinut", a afirmat Andrei Nemţişor, de la Colegiul Naţional C. Negruzzi din Iaşi.

Fără ajutorul familiei şi al profesorului său de matematică nu ar fi reuşit nici Alexandru Ghenea, medaliat cu argint.

"Am lucrat foarte mult, uneori chiar şi 10 ore pe zi şi a trebuit să lucrez multe nopţi ca să ating acest nivel", a spus Alexandru Ghenea, olimpic european.

"A fost un copil foarte serios şi, până la urmă, a fost o muncă de echipă, adică a fost şi o implicare a părintilor pentru că i-au asigurat cursuri în afara orelor pe care le făceam împreună", a declarat Adrian Manu, profesor de matematică la Colegiul Naţional Grigore Moisil.

Materialele de specialitate şi cursurile, unele predate de profesori străini, costă.

"Nu am făcut o medie, nu ştiu... poate 1.000 de lei pe lună, poate greşesc, dar bucuria pe care ne-a adus-o în acest an merită infinit mai mult", a afirmat şi Irinel Ghenea, tatăl unu elev olimpic.

157 de elevi s-au întors de la olimpiadele europene şi mondiale cu 206 medalii, dintre care 16 de aur. Mulţi susţin că nu ar fi reuşit dacă n-ar fi studiat în şcoli private.

"La privat, şcoala întelege mai bine care sunt nevoile elevilor şi îi sprijină în direcţia performanţei", susţine Andrei Vila, olimpic.

Elevii se plâng că s-au tăiat bursele de excelenţă olimpică

Olimpicii au fost premiaţi de Ministerul Educaţiei cu sume cuprinse între 3.000 şi 20.000 de lei. Asta după ce au fost lăsaţi, anul acesta, fără bursele de excelenţă olimpică.

"Nu e normal să ne taie nouă, celor care facem performanţă. Toţi cei care participăm la olimpiade suntem suparăți pe acest subiect", a afirmat Radu Stoeriu, de la Colegiul Emil Racoviţă, din Iaşi.

"Mă simt deranjat că au fost reduse bursele, pentru că noi muncim foarte mult", a spus şi David Ghibu, olimpic.

"De anul viitor, o să încercăm să corectăm această situaţie", dă asigurări Daniel David, ministrul Educației.

"Vreau să îmi cer scuze pentru că nu am reuşit noi, politicienii, să punem Educaţia acolo unde-i este locul", a transmis Alexandru Mihai Ghigiu, preşedinte Comisia de educaţie.

Până când învăţământul va fi o prioritate naţională, iar bursele de excelenţă vor fi acordate, mulţi dintre aceşti copii eminenţi vor fi plecaţi din ţară.