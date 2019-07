Suspectul din cazul crimelor din Caracal are propria versiune a faptelor. „Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de ţânţari”

Gheorghe Dincă a declarat că nu o cunoaște pe Alexandra Măceșanu și neagă acuzațiile aduse.

„Dețin un autoturism marca Renault Megane de aproximativ doi ani de zile. Joi, în data de 25.04.2019, la ora 07.30 am fost în oraș, la piață, cu autoturismul și am cumpărat niște roșii. M-am apucat de lucru apoi, dezmembrare de motoare, piese și utilizarea cuprului și aluminiului obținut pentru vânzare. Le-am încărcat în saci și în camioneta marca Fiat 4x4. Asta a durat până la ora 21.00-22.00. Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari. Le-am lăsat fumegând. Cred că în jur de ora 20.00 am făcut focul. Nu știu dacă i-am deranjat pe vecini. Și ei fac fum în curte. Nu am mai plecat cu mașina de acasă. După aceea m-am culcat și m-am trezit la ora 06.00, când au venit polițiștii la percheziție”, a susținut Gheorghe Dincă.

Procurorii DICOT spun că atât în cazul fetei din Dobrosloveni cât şi în cel al fetei din Dioşti „s-a constatat acelaşi modus operandi (răpire a unei persoane de sex feminin tânără, pieton ce apela la serviciile automobiliştilor ocazionali, inclusiv apeluri telefonice adresate membrilor familiei victimei prin care s-a încercat liniştirea lor sau inducerea unei piste false), precum şi împrejurările de timp şi de loc”.

