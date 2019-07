Alexandru Cumpănașu: „Șeful Poliției Caracal i-a spus tatălui fetei că dacă cumva s-a încurcat cu vreunul o să plătească el pagubele investigației”

Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, a venit cu noi detalii la Antena 3 despre cazul nepoatei sale ucise la Caracal.

„Am ascultat cu mare greutate ce a spus procurorul-șef de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Ne-a vorbit de viața unui om de parcă era un băt. Procurorul ierarhic superior poate să ceară dosarul imediat. Avea dreptul și chiar obligația, dacă a văzut tot ce am arătat noi public, să ceară dosarul. Așa s-a și întâmplat, doar dacă nu cumva domnul Licu a dispus să i se dea dosarul. Păi cum a ajuns dosarul la ea dacă nu are dreptul să intre în anchetă? Putea să facă acest lucru, are dreptul legal. Mi s-a părut o dezumanizare a acestei ființe. N-a zis nicio secundă că sufleul acela de 15 ani a murit și a murit din vina noastră”.

„Toată ziua am urlat că Buda trebuie să plece. Omul ăla a distrus Poliția Română. Nu mai există Poliția Română. Dispar fete în fiecare zi, unde e poliția?”, a mai spus Cumpănașu.

Alexandru Cumpănașu a povestit un episod revoltător prin care a fost nevoit să treacă tatăl fetei ucise.

„Eu nu pot să-i las pe oamenii ăștia nepedepsiți? Șeful Poliției Caracal i-a spus tatălui Alexandrei că „dacă cumva s-a încurcat cu vreunul o să plătești tu pagubele acestei investigații”.

„L-a chemat să participe la două dintre cele trei descinderi, punându-l pe el să spargă ușile”.

„Măcar Ministerul de Interne, Guvernul a reacționat până la urmă. Apreciez telefonul doamnei Dăncilă, care m-a sunat mai devreme, mi-a spus condoleanțe, mă bucur că l-a demis pe domnul Buda”.

„Ofițerii de la fața locului s-au rugat de procurori să intre. Polițiștii au vrut să intre, procurorii le-au interzis cu desăvârșire”, a mai spus Cumpănașu.

„De la 11.05, când a fost primul apel al Alexandrei, până la 11 noaptea, ei nu aveau confirmarea că e persoana care a sunat. Le-am zis să o ia pe mamă, pe tată să asculte. Abia atunci l-au luat pe săracul tată și le-a confirmat că e ea. Răspunsul a fost că „ce, criminalul lasă telefonul la îndemâna victimei?”.

