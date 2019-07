Mărturia unei foste angajate a bărbatului bănuit că le-a ucis pe fetele din Caracal. „Mi-a spus că îmi dă bani să mă culc cu el. Îi plăceau filmele de groază”

O fostă angajată a bărbatului bănuit că le-a ucis pe fetele din Caracal face declarații-șoc.

„Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari.

Am auzit că le-a luat, le-a pus formol la gură la ocazie, a adus-o acasă a legat-o de masă, că-i plăceau filmele de groază lui. Asta am auzit şi noi vă daţi seama, ce vorbeşte toată lumea”, a declarat fosta angajată a bărbatului, potrivit observator.tv.

Este şoc şi revoltă printre vecinii mecanicului auto în casa căruia s-au găsit rămăşiţele umane - VIDEO

Prima care a dispărut este Mihaela Luiza Melencu (19 ani), care, pe 14 aprilie, a plecat din casa din comuna Dioști, pentru a scoate bani de la bancomat. Când s-a întors, s-a urcat într-o mașină la ocazie, apoi a dispărut fără urmă.

La trei luni distanță, pe 25 iulie, a dispărut și Alexandra Măceșanu (15 ani), o fată din comuna Dobrosloveni, care s-a întors de la liceul unde învăța – tot cu o mașină de ocazie. Și ea a dispărut fără urmă.

