Ce să faci şi ce să nu faci la masa de Paşte cu familia. Lidia Fecioru: "Subiectul banilor trebuie evitat"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, ce trebuie să facem şi ce trebuie să evităm la masa de Paşte cu familie pentru a nu strica un moment atât de important care, în realitate, este despre iubire şi iertare.

Sursa foto: antena3.ro

De pildă, lumea trebuie să fie atenţi pentru că este chestia de politică şi treaba cu războiul şi de aici începe discuţia. E bine totuşi că încă există copii care îşi întreaba părinţii dacă au nevoie de ajutor. Întrebaţi-i! Părinţii nu vă vor spune niciodată dacă au nevoie de ajutor, ei spun că le ajunge totul şi au tot ce le trebuie. Voi trebuie să intuiţi.

Problema este ce pui pe masă. E foarte important acum.decât să te duci să îţi vezi părinţii sau fraţii cu de-a sila. Că trebuie să te duci, că e Paştele şi nu ai ce să faci. Sunt situaţii când o fac ca pe o obligaţie, ceea ce nu e bine deloc.

În primul rând, să evităm discuţia despre politică. Dacă mergem pe această discuţie, nu ajungem nicăieri. Nu vom face decât să ne certăm cu toată lumea din jur pentru că nu o să fim niciodată de acord. Dacă sunt zece oameni la masă, vor fi zece păreri şi nu vor fi niciodată doi de acord.

Subiectul banilor trebuie evitat. Indiferent că ai sau nu bani, Paştele vine oricum. Indiferent că ai sau nu ai, ieşi din iarnă. Indiferent că ai sau nu, cine te iubeşte necondiţionat va veni să te vadă. Nu interesează pe nimeni câţi bani ai în portofel pentru că până la urmă importantă este iubirea, dar iubirea curată, nu prefăcătoria.

Paştele este pentru a ne curăţa sufletul, pentru a ne cere iertare, pentru a ne întâlni cu cei cu care, poate, ne-am certat. Poate că este perioada împăcării.

Să încercăm să nu discutăm lucruri dureroase pentru toată lumea. Când ne întâlnim, într-o familie sunt tot felul de oameni, şi turci, şi evrei, şi musulmani, şi ortodocşi. Să nu vorbim despre religie, evităm acest subiect. Dacă ştim că avem la masă o persoană care este de altă religie niciodată să nu vorbim pentru că putem atinge nişte subiecte care pentru unii sau pentru alţii sunt incomode. Îi punem pe oameni în situaţii incomode sau neplăcute şi în loc să se bucurere că te vede apare supărarea.

Un alt subiect de evitat este despre serviciu. Poate cineva nu are job, poate nu are posibilitatea sau unul are şi nu e un serviciu ok, nu trebuie să judecăm aceste lucruri pentru că orice serviciu e important. Într-o clădire, eu cred că femeia de serviciu e mai importantă decât cei care sunt acolo. Şi atunci, nu discuţi despre chestia asta pentru că obligatoriu poate apărea o chestie de genul acesta.

Cine şi cât mănâncă este un alt subiect pe care ar fi bine să nu îl deschidem. Frigiderul trebuie să fie plin şi casa sătulă. Dacă ai casa sătulă, e linişte în casă. Să nu judecăm la masă cine şi cât mănâncă. Sau cine mănâncă mai mult, cine mai puţin. La fel, să nu vorbim despre gustul mâncării. Încercaţi să nu se simtă oamenii prost că au făcut mâncare şi voi sunteţi la regim. Şi dacă chiar ţinem un regim, să nu discutăm la masă despre cât de nocivă este mâncarea pentru că se va simţi gazda prost.

Problemele familiare nu se discută la masă. Subiectul când faci un copil nu se discută când sunt invitaţi la masă. Nu criticaţi şi nu vă criticaţi între voi cu copiii de faţă pentru că este traumatizant pentru ei şi rămân cu nişte chestii care, peste 5-10 ani, o să vă întrebe sau o să vă condamnde pentru ele. Vă spun ca să ştiţi. Problemele de familie trebuie păstrate în familie.

Un alt subiect de evitat este reprezentat de problemele sociale. De cele mai multe ori, problemele sociale sunt legate de partea economică şi apoi se ajunge să se vorbească şi despre şcoală, despre copii, despre tot. Fiţi bucuroşi că v-aţi întâlnit, cântaţi ceva, spuneţi bancuri, râdeţi, poate că aveţi să vă confesaţi în dragoste faţă de părinţi sau invers.

Încercaţi să nu abordaţi aceste lucruri serioase. Vorbiţi banalităţi.