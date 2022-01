Se închid toate şcolile într-un județ din România. Zeci de mii de copii sunt infectaţi cu COVID-19 la nivel naţional

Ultima statistică de vineri a Ministerului Educaţiei indică aproape 27.000 de elevi pozitivi şi peste 7.000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar, în doar o săptămână. Astfel, în această săptămână, 108 şcoli au trecut la învăţământul online ca urmare a apariţiei cazurilor de infecţie, faţă de 46 săptămâna trecută.

Cele mai multe şcoli închise sunt în judeţul Timiş – 28, 293 de clase având activitatea suspendată. Numărul angajaţilor infectaţi se ridică la 446, iar al elevilor, la 1.984. Locul al doilea este ocupat de judeţul Cluj, cu 14 unităţi de învăţământ, 323 de clase suspendate, 546 de angajaţi infectaţi şi 2.081 de elevi testaţi pozitiv.

Clujul intră în online de săptămâna viitoare

Trei cazuri de infectare apărute în decurs de 7 zile într-o clasă nu este singurul criteriu de suspendare a cursurilor faţă în faţă. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei prevede şi un altul referitor la 75% grad de ocupare a paturilor COVID în spitale, la nivel local. Până acum, doar judeţul Cluj se apropie de acest nivel, cu o proporţie de aproape 70%.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a admis că urmează două săptămâni dificile. Oficialul de la Educaţie a anunţat luni în Parlament că de săptămâna viitoare toate şcolile şi grădiniţele din judeţul Cluj intră în sistem de învăţare online, din cauza gradului mare de infectare cu noul coronavirus.

”Din păcate, urmează două săptămâni grele, pentru noi toţi, din perspectiva infectării”, a spus ministrul. ”La nivel naţional, rata de ocupare a paturilor de spital cu pacienţi COVID este încă sub 40%”, a precizat Cîmpeanu.

Cât priveşte Bucureştiul, Cîmpeanu a subliniat că proporţia este de 30%.

Fiul medicului Octavian Jurma, infectat cu COVID. "Probabilitatea ca un copil care merge la şcoală în mediu urban să se infecteze este de 100%"

După ce a criticat autoritățile pentru că nu au luat măsuri pentru a reduce numărul de copii infectaţi cu COVID-19 , medicul Octavian Jurma a anunţat, marţi, că fiul său cel mare, elev în clasa a XI-a, s-a infectat cu coronavirus. Acesta afirmă că "probabilitatea ca un copil care merge la şcoală în mediu urban să se infecteze este de 100% în două săptămâni după ce se depăşeşte incidenţa de 6 la mie".

Meidicul Octavian Jurma acuză autorităţile că nu au luat nicio măsură pentru protejarea copiilor în cel de-al cincilea val al pandemiei.

Potrivit statisticilor prezentate de Octavian Jurma, lunea trecută, în România, au fost internați 620 de copii din cauza COVID, depășind recordul de 515 copii internați pe zi în valul Delta.

Numărul internărilor se dublează săptămânal, ceea ce înseamnă că la finalul săptămânii ar putea fi depășit pragul 1,000 de copii internați pe zi.

Octavian Jurma susţine că singurele metode de apărare împotriva virusului rămâne vaccinul, portul măştii de tip FFP2, distanţarea fizică şi testarea.

"Momentul acela in care statistica devine realitate a ajuns si la noi in familie. Baiatul nostru cel mare, elev in clasa a XI-a, e pozitiv.

Guvernul a refuzat sa ne permita sa ne retragem copiii in case in fata valului de infectari, astfel incat sa faca scoala online sanatosi de acasa. Prin urmare ii trimite pandemia infectati acasa, astfel incat fac scoala online bolnavi de acasa.

Gasiti voi logica prin care "online bolnav" e mai bine decat "online sanatos", ca acestea sunt singurele optiuni in timpul unui val pandemic daca nu faci nimic pentru siguranta copiilor in scoala.

M-a certat sotia mea, cand am i-am spus ca in acest val, copiii nostri si probabil si noi suntem condamnati la infectare. Dar e o consecinta matematica a deciziei de a deschide scolile la 3 zile dupa petrecerile de revelion si apoi de a le tine scolile deschise cu orice pret.

Probabilitatea ca un copil care merge la scoala in mediu urban sa se infecteze este de 100% in doua saptamani dupa ce se depaseste incidenta de 6 la mie.

Astea inseama ca si copiii mei au o probabilitate de 100% sa se infecteze daca vor fi obligati sa mearga la scoala dupa ce am trecut de incidenta de 6 la 1000.

Astazi baiatul nostru cel mare ne-a trezit dimineata pentru niste simptome usoare. L-am testat si este pozitiv. Ne-am testat toata familia si suntem negativi, insa sansele sa ramanem negativi sunt mici.

Acest moment este inevitabil pentru orice familie cu elevi in casa intr-un val ca Omicron, daca sunt abandonate toate masurile de aparare colectiva.

De aceea am militat mereu sa organizam apararea impotriva COVID19 in fronturi, cu linii clare de aparare publica succesiva. In spatele frontului, dincolo de ultima linie de aparare, ar fi trebuit sa punem la adapost copiii nostri, viitorul tarii.

La noi autoritatile au facut exact pe dos.

In valul 4-Delta guvernul a decis, fara nici o ratiune medicala sau umana, sa mute copiii in linia 1 a frontului COVID-19 si apoi au decis sa suspende masurile de siguranta decat sa treca in online.

In valul 5-Omicron au decis si ca ne vor tine copiii in linia 1 pana cand se vor interna suficient de multi adulti in spitale pentru a justifica renuntarea la infectarea copiilor.

Prin urmare, lipsiti de apararea colectiva si impinsi de guvern in fata inevitabilului, ne-am focalizat pe apararea individuala:

1. Vaccinul. Am facut boosterul. Noi suntem vaccinati toti cu booster, mai putin baiatul cel mic care va face boosterul in acest weekend daca nu se pozitiveaza pana atunci.

2. Masca FFP2. Purtam masca FFP2 cand iesim din casa si pana revenim.

3. Distantare fizica. In timpul valului pastram doar interactiunile esentiale.

4. Testarea. Ne testam la orice suspiciune de simptome sau dupa orice contact simptomatic. Vrem sa facem cat mai putin timp din lantul de transmitere.

Singura vulnerabilitate pe care nu o putem inchide individual, este prezenta copiilor la scoala.

Autoritatile ne obliga sa ne trimitem copiii la scoala desi nu obliga pe nimeni altcineva sa ia masuri de siguranta pentru copiii nostri. Sunt curajosi pe seama copiilor si lasi pe seama adultilor. Consecinta se vede in spitale unde aproape 1 din 10 internati este minor.

Pur si simplu criteriile alese pentru trecerea unei clase in online, garanteaza ca in aceasta perioada scolile sunt adevarate centre de infectare, mult mai eficiente decat centrele de vaccinare care sunt aproape abandonate odata cu abandonarea campaniei de vaccinare.

Noi suntem destul de linisiti in privinta baiatului nostru. Cu boosterul facut, va trece probabil usor prin boala.

Probabil insa nu e suficient de bun in cazul copiilor nostri. Guvernul trebuie sa faca totul pentru siguranta copiilor nostri, nu sa o sacrifice pentru urzeli politice.

In fiecare zi sute de copii fac forme de COVID-19 suficient de grave sa necesite spitalizare. Suferinta lor si a parintilor acestora, nu induioseaza pe nimeni in randul politicienilor care lasa negationistii sa faca legea in Romania.

Avem insa si persoane vulnerabile in familie. Probabil ca acestia nu vor trece la fel de bine prin boala.

In loca sa combata raspandirea bolii, chiar Guvernul zadarniceste combaterea infectarilor si sileste copiii nostri sa fie vectori pentru a duce virusul in familie. Drept urmare avem mii de orfani si traume psihologice importante pe termen lung care puteau fi evitate cu efort minimal.

Politicienii insa nu inteleg ca nu doar curba infectarilor oficiale este tardiva in Romania, ci si curba opiniei publice. Pe cand valul de resentimente si revolta fata de lasitatea si duplicitatea politicienilor se va vedea pe curba opinie publice, va fi prea tarziu sa mai faca ceva in privinta asta.

Poate ca romanii accepta ca banii sa fie pusi inaintea vietii in privinta adultilor, insa nu stiu cati parinti vor uita cu usurinta partidele care pun intersele lor meschine si inaintea vietii copiilor nostri.

Eu unul nu voi uita ca am fost silit sa imi trimit copilul la scoala desi era o certitudine ca se va infecta cu un virus care il poate schilodi pe viata. Mai stiu cu certitudine inca un lucru, nu sunt singurul", a scris Octavian Jurma pe Facebook.