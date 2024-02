Acte necesare pentru vânzarea mașinii în 2024. Documentul auto obligatoriu pe care trebuie să-l aibă toți șoferii

Pentru a finaliza un contract de vânzare-cumpărare auto, trebuie să ai diverse documente și să fii informat despre cine suportă costurile acestora, precum și să iei măsuri de precauție împotriva escrocilor.

Sursa foto: Getty Images I Westend61

Atunci când vinzi un autovehicul, trebuie să furnizezi mai multe documente esențiale către cumpărător în momentul tranzacției.

Aceste documente includ certificatul fiscal, care este uneori dificil de obținut pentru unii proprietari auto.

Pentru a obține acest certificat, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat toate taxele către administrația locală, cum ar fi impozitele, taxele locale, contribuțiile sau amenzile.

Certificatul fiscal este eliberat doar la cererea explicită a proprietarului și poate fi obținut în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la Administrația Finanțelor Publice de sector sau de municipiu în care este înregistrat proprietarul.

Acte necesare pentru vânzarea auto în 2024

Cei care vor să vândă o mașină, trebuie să dețină următoarele documente:

Cartea de identitate a vehiculului – în original

Talonul mașinii (certificatul de înmatriculare al mașinii) – în original

Cartea de identitate a proprietarului – în original

Contractul de vânzare-cumpărare (modelul oferit de DRPCIV)

Certificatul fiscal

Dovada radierii din circulație a vehiculului.

Pentru a asigura o mai mare siguranță, ar fi recomandat să fie făcute cel puțin copii ale fiecărui document, iar vânzătorul ar trebui să păstreze aceste documente pentru a putea dovedi că autovehiculul a fost vândut.

Documentul auto obligatoriu

De la sfârșitul acestui an, va fi necesar și un document numit RAR Auto Pass, care demonstrează că autovehiculul are kilometri reali și nu are defecte ascunse.

Procedura de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare auto în România implică mai mulți pași, inclusiv stabilirea unui preț, completarea și semnarea contractului care conține informații despre părți și vehicul, iar ulterior, vânzătorul trebuie să livreze autovehiculul cumpărătorului împreună cu toate documentele necesare, iar cumpărătorul trebuie să plătească prețul convenit conform contractului, potrivit Triauto.ro

În 2023, numărul tranzacțiilor auto înregistrate a depășit 660.000, stabilind un record absolut pentru țară, la care se adaugă peste 300.000 de vehicule importate din străinătate.

Astfel, împreună cu vânzările de autovehicule noi, totalul tranzacțiilor auto înregistrate anul trecut a depășit 1,1 milioane.