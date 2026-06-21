Un gigant auto anunță restructurări: 7.700 de angajați din Europa sunt în pericol să fie concediați

Este al treilea avertisment privind profitul emis de BMW în tot atâția ani, cauzat cel puțin parțial de slăbiciunea pieței din China. Sursa foto: Getty Images

BMW și reprezentanții angajaților se pregătesc pentru discuții despre restructurări după ce constructorul german de automobile premium a emis în această săptămână un avertisment privind profitul și a anunțat că va accelera măsurile de eficientizare, a declarat vineri un purtător de cuvânt al consiliului general al angajaților, potrivit Reuters.

Este al treilea avertisment privind profitul emis de BMW în tot atâția ani, cauzat cel puțin parțial de slăbiciunea pieței din China, cea mai mare piață auto din lume. Compania a indicat, de asemenea, presiuni asupra costurilor generate de războiul cu Iranul.

Analiștii au declarat, după o discuție cu conducerea BMW menită să explice perspectivele mai pesimiste, că grupul ar putea elimina locuri de muncă în Europa și ar putea accelera eforturile de localizare a producției în America de Nord și China.

„În prezent lucrăm la soluții viabile, prin dialog și cu responsabilitate față de angajații noștri”, a transmis purtătorul de cuvânt al consiliului angajaților într-un răspuns trimis prin e-mail către Reuters, fără a oferi detalii suplimentare.

Spre deosebire de constructorii germani Volkswagen și Mercedes-Benz, BMW nu a anunțat până acum programe ample de concedieri, deși numărul total al angajaților a scăzut ușor în 2025, o tendință care este așteptată să continue și în acest an.

Acțiunile BMW au coborât la un minim al ultimilor aproape șase ani după anunțul în care noul director general, Milan Nedeljkovic, a promis intensificarea măsurilor structurale de reducere a costurilor, avertizând că acestea vor avea un efect punctual în a doua jumătate a anului 2026.

Compania estimează în prezent o reducere a forței de muncă globale cu până la 5% până la sfârșitul anului 2026. Având puțin sub 155.000 de angajați, acest lucru ar putea însemna până la 7.700 de locuri de muncă eliminate.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că aceste reduceri vor continua să fie realizate prin plecări naturale și neînlocuirea personalului care părăsește compania, nu prin concedieri directe.