Cu sau fără sutiene, cum este mai bine

Desi este adevarat ca am devenit mai comode, alegand imbracamintea confortabila in locul camasilor si fustelor creion, dar chiar este in regula sa renuntam de tot la sutien?

Munca de acasa ne ajuta, intradevar, sa purtam haine comode, dar tot la birou stam si tot aplecate suntem deasupra unui laptop. In cazul in care ai dureri de spate destul de des, se prea poate sa fie din cauza faptului ca sanii tai nu mai au sustinere, greutatea lor fiind in totalitate suportata de catre spate. Pe langa asta, incepem sa nu mai emanam atata incredere in noi si feminitate, din moment ce alegem sa fim comode si atunci cand parasim domiciliul.

Revenind la intrebarea noastra, cum este mai bine, cu sau fara sutiene, am cautat raspunsuri printre specialisti.

Este adevarat ca sutienele prost alese pot duce la dureri de spate?

Aici raspunsul rezida in tipul de sutien pe care il porti si constructia corpului unei femei. Durerile de spate in cazul femeilor pot avea o multime de factori, de aceea trebuie analizata fiecare situatie in parte. De exemplu, multe femei sunt nemultumite de cum arata, adunadu-si umerii in fata si cocosandu-se. Acest lucru va avea efecte in timp asupra muschilor spatelui si posturii.

In ceea ce priveste durerile de spate ale femeilor si sanii acestora, nu intotdeauna acestea au de a face cu marimea si sutienele de dama. Asadar, se poate incepe cu corectarea posturii, din moment ce poate fi vinovatul principal.

Ar trebui sa purtam mai degraba bustiere sport in loc de sutiene sexy ?

Desi par mai confortabile, bustierele sport nu sunt o alegere foarte buna pentru uz zilnic. Ele ofera un pic prea multa sustinere sanilor si nu lasa cutia toracica sa functioneze adecvat. Astfel, muschii spatelui se pot slabi, iar ligamentele sanilor sa ajunga in supratensiune.

Totusi, daca faci exercitii fizice cu regularitate, este important sa beneficiezi de sustinere adecvata. In caz contrar, risti sa deteriorezi structura interna a sanilor. Atunci cand nu porti bustiera sport cand faci exercitii, spatele tau, muschii gatului si muschiul trapez superior vor trebui sa depuna un efort mult mai mare sa iti sustina greutatea.

Sunt sutienele de dama pur estetice

Chiar deloc, din moment ce scopul lor este sa sustina greutatea si structura sanilor. Totusi, femeile resimt tensiune si rigiditate in locurile unde preseaza pe piele bretelele sutienului. Sutienele stramte pot de asemenea sa afecteze cutia toracica si sa cauzeze dureri de spate si gat.

Cand bretelele sunt largi, dar banda din spate stransa, va rezulta un dezechilibru. Din pacate, in cele mai multe cazuri femeile se bazeaza pe cea mai nepotrivita parte a sutienului: si anume banda din spate. Se uita de sprijinul necesar sustinerii si ridicarii sanilor. De exemplu, daca porti un sutien cu balene, dar fara bretele, sutientul este, de fapt, fara rost.

Impreuna cu gasirea sutienelor potrivite, femeile care sufera de dureri de spate ar trebui sa consulte si un osteopat. Acesta le va evalua modul in care corpul lor se misca, efectele modului in care lucreaza si mediul de acasa, sugerand o lista de exercitii menite sa le imbunatateasca mobilitatea. Sutienele de dama ajuta muschii si coloana sa stea intr-o pozitie mai buna, dar nu sunt unica solutie.

La cat timp ar fi bine sa ne luam masurile pentru sutiene?

Ai observat ca de o vreme, orice sutiene de dama iti cumperi, acestea par ca nu ti se mai potrivesc? Asta se intampla din cauza ca sanii unei femei se schimba de-a lungul vietii. Daca acum ceva vreme ti se potrivea o anumita marime si cupa de sutien, in ziua de azi este posibil ca aceste aspecte sa fie diferite. De aceea, este bine sa te masori periodic.

Apoi, investitia intr-un sutien de calitate inseamna investitia intr-un sutien care va rezista peste timp. Un sutien este un obiect intim: se contopeste cu corpul si, astfel, se muleaza dupa forma lui, in special la spate.

