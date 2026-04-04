A cheltuit 40.000 de dolari pentru a-și îngheța câinele bolnav de cancer și a-l reînvia ulterior

Procedura presupune înghețarea corpului imediat după deces la aproximativ -196°C. Foto: Getty Images

Un bărbat din Australia a parcurs aproape 16.000 de kilometri și a cheltuit în jur de 40.000 de dolari pentru a-și criogena câinele bolnav, sperând că, într-o zi, vor putea fi din nou împreunăm scrie People.

Dale Pearce, în vârstă de 44 de ani, a salvat-o pe Neren, o cățea din rasa Australian Kelpie, când avea doi ani. Timp de nouă ani au fost nedespărțiți, până când, în 2017, a primit o veste devastatoare: animalul era diagnosticat cu cancer în stadiu terminal.

„A fost îngrozitor să aud asta. Mă așteptam să mai am câțiva ani buni alături de ea”, a povestit bărbatul, adăugând că nu era pregătit să o piardă atât de repede.

A călătorit mai bine de 16.000 de kilometri

Programator de jocuri din Melbourne, el a început să caute soluții pentru a prelungi timpul petrecut împreună. Așa a descoperit Cryonics Institute din Michigan, o organizație aflată la mai bine de 16.000 de kilometri distanță, care oferă servicii de criogenare atât pentru oameni, cât și pentru animale.

Procedura presupune înghețarea corpului imediat după deces la aproximativ -196°C, în speranța că, în viitor, tehnologia va permite readucerea la viață și chiar vindecarea bolilor.

„În scenariul ideal, fie voi fi încă în viață peste câteva decenii, fie voi fi trecut și eu prin terapii de prelungire a vieții sau chiar criogenat, iar apoi voi fi readus la viață înaintea ei”, a explicat Pearce.

Costurile au depășit 40.000 de dolari

El spune că vede criogenia ca pe o „probabilitate”: dacă un corp este îngropat, șansele de a fi readus la viață sunt practic inexistente, în timp ce înghețarea oprește procesele biologice la nivel molecular, păstrând o posibilitate, oricât de mică.

Costurile sunt însă considerabile. Doar criogenarea câinelui a ajuns la aproximativ 20.000 de dolari, iar întreaga experiență, inclusiv transportul și ultimele zile petrecute împreună, a depășit 40.000 de dolari.

Înainte de procedură, bărbatul a decis să îi ofere lui Neren o ultimă călătorie: au traversat Australia, au ajuns în Hawaii și apoi în San Francisco, încercând să profite de fiecare moment.

„Am stabilit o dată până la care trebuia să ajungem în Detroit și am organizat vacanța în jurul ei. În ultimele zile a început să fie foarte obosită și am știut că a venit momentul. Nu am simțit că îi scurtez viața”, a spus el.

”Asta mă ajută să merg mai departe”

Câinele a fost eutanasiat într-un cabinet veterinar din apropierea institutului, pentru ca procesul de criogenare să poată începe cât mai rapid, un moment pe care Pearce îl descrie ca fiind dulce-amar.

„Pe de o parte mă gândeam că ar putea fi ultima oară când o văd, dar pe de altă parte există o șansă. Asta mă ajută să merg mai departe”, a spus el.

Președintele Cryonics Institute, Dennis Kowalski, susține că, deși criogenia pare desprinsă din science-fiction, nu ar trebui exclusă ca posibilitate reală în viitor.

„Acum 100 de ani, dacă inima se oprea, asta era tot. Astăzi, readucem oameni la viață cu defibrilatoare. Dacă ai fi descris acum 60 de ani un transplant de inimă, ar fi părut ceva din Frankenstein, dar astăzi este o procedură obișnuită”, a explicat el.

„Luptăm pentru ceva important. Este vorba despre dragostea pentru familie și pentru cei apropiați. Cred că este un demers etic să încercăm să îi salvăm pe cei pe care îi iubim”, a adăugat Kowalski.