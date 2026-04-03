Rezultate simulare Bac 2026. Notele vor fi transmise la ora 14.00 către inspectoratele școlare

2 minute de citit Publicat la 12:28 03 Apr 2026 Modificat la 17:28 03 Apr 2026

Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026 vor fi transmise inspectoratelor școlare la ora 14.00, urmând să ajungă apoi în școli, potrivit Edupedu.ro.

Vineri, 3 aprilie, elevii de clasa a XII-a ar trebui să afle notele de la simularea probelor scrise, conform calendarului oficial al Ministerului Educației.

Însă, vineri, la ora 14:00, cei mai mulți liceeni intră deja în vacanța de Paște. Aceștia vor reveni la școală 15 aprilie, când vor începe ultimul modul din anul școlar 2026-2027.

„Rezultatele obținute la simulările naţionale nu sunt afișate şi nu sunt făcute publice”, iar „comunicarea rezultatelor obţinute la simulările naționale se face individual”, potrivit procedurii anunțate de Ministerul Educației.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Calendar Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie

Potrivit calendarului de Bacalaureat 2026, probele scrise încep în data de 29 iunie.

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026, sesiunea august (sesiunea de toamnă)

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4–5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6–7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5–6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele la Bacalaureat 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.