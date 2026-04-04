SUA își asigură aprovizionarea cu pământuri rare printr-un împrumut de 565 de milioane de dolari acordat unui grup minier din Brazilia

Publicat la 23:45 04 Apr 2026 Modificat la 23:53 04 Apr 2026

Foto: Profimedia Images

Statele Unite și-au asigurat pământuri rare din Brazilia ca parte a unui acord de aproximativ jumătate de miliard de dolari, menit să garanteze că firmele americane au acces la metalele necesare în industrii de la tehnologie până la apărare, relatează Financial Times.

Conor Coleman, șeful departamentului de investiții la US International Development Finance Corporation (DFC), a declarat că SUA au dreptul asupra pământurilor rare produse de Serra Verde în baza condițiilor unui împrumut de 565 de milioane de dolari acordat companiei miniere anul trecut. Termenii împrumutului nu erau cunoscuți anterior.

Acordul „include controale de preluare care asigură că metalele ajung în Statele Unite și la parteneri aliniați SUA”, a declarat el pentru FT. Dreptul de a influența unde sunt vândute metalele era „l-am primit ca urmare a investițiilor noastre”.

Mina Pela Ema a companiei Serra Verde din Brazilia a atras un interes tot mai mare din partea guvernelor și clienților din întreaga lume, fiind unul dintre puținii producători de așa-numite pământuri rare grele din afara Chinei.

Aceste materiale sunt utilizate în magneții prezenți în orice dispozitiv, de la automobile la sisteme de armament, iar SUA au devenit din ce în ce mai preocupate să elimine monopolul Chinei în producția acestora.

Brazilia devine un jucător important în domeniul mineralelor critice, având a doua cea mai mare rezervă de astfel de resurse din lume. În prezent, țara produce mult sub potențialul său.

Brazilia devine un jucător important în domeniul pământurilor rare

Administrația Trump este interesată să obțină acces suplimentar la aceste rezerve și a transmis propuneri de cooperare către guvernul brazilian, potrivit oficialilor.

Ministerul de externe al Braziliei a transmis: „Echipele tehnice din Brasília și Washington abordează această chestiune în întâlniri regulate”. Pământurile rare ale țării sud-americane au atras, de asemenea, interesul UE, Indiei și Chinei.

Serra Verde este singurul producător operațional de pământuri rare din Brazilia. Cel puțin șase alte proiecte sunt în dezvoltare, însă lipsa finanțării a reprezentat un obstacol.

În anticiparea creșterii cererii globale, Serra Verde a modificat unele acorduri de vânzare pentru a face disponibilă la nivel global o parte mai mare din producția sa — anterior destinată Chinei.

DFC a majorat în decembrie valoarea împrumutului acordat companiei de la un angajament inițial de 465 de milioane de dolari.

Într-un alt acord menit să asigure metale pentru SUA și aliații săi, DFC a prezentat, săptămâna trecută, planuri pentru o conversie a datoriei în acțiuni cu compania australiană de grafit Syrah Resources, care i-ar oferi o participație de aproximativ 20% în companie.

„Nu am vrut să riscăm ca aceste resurse să ajungă pe mâini greșite. Acordul ar permite să avem un rol mult mai activ în companie”, spune Coleman.