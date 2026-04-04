Călătoria cu metroul se scumpește din nou. Cât va costa de la 1 mai

Călătoria cu metroul se scumpește de la 1 mai, au declarat surse Metrorex pentru HotNews. Prețul unei călătorii va fi de 7 lei, în loc de 5 lei cât este în prezent.

Informația a fost confirmată de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Majorarea prețurilor a fost decisă de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Ulterior, contactat de Mediafax, ministrul Transporturilor a spus că aceasta este o propunere a CA-ului Metrorex: „Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”.

Ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025. De atunci, prețul unei călătorii simple a urcat de la 3 lei la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei.

Abonamentele au fost și ele ajustate: cel de 24 de ore a crescut de la 8 la 12 lei, cel de 72 de ore de la 20 la 35 de lei, săptămânalul de la 35 la 45 de lei, lunar de la 80 la 100 de lei, pe 6 luni de la 400 la 500 de lei, iar abonamentul anual a ajuns la 900 de lei, de la 700 lei.