Săptămâna Patimilor pentru NATO: Armata ucraineană a anunțat că renunță la instructorii Alianței. „Sunt decuplați de realitate”

Conducerea armatei ucrainene a decis recent să reducă numărul antrenamentelor pe care militarii Kievului le fac în prezent î țările NATO, după ce a ajuns la concluzia că soldații ucraineni se pot antrena mai bine în Ucraina, în ciuda riscurilor provocate de atacurile cu drone și rachete ale Rusiei. Motivul: tipul de antrenamente pe care le oferă NATO pur și simplu nu mai sunt de actualitate și nu sunt adaptate condițiilor războiului pe care Ucraina îl poartă în prezent împotriva Rusiei, se arată într-o analiză Euromaidan Press.

Adjunctul șefului Statului Major al armatei ucrainene, Evhen Mejevikin, responsabil cu doctrina și antrenamentul trupelor, a justificat decizia invocând „problemelor logistice și lipsa unei experiențe relevante de luptă din partea instructorilor occidentali”.

„Sunt decuplați de realitate și de modul în care se desfășoară în prezent acțiunile de luptă”, a declarat oficialul militar ucrainean.

Decizia luată de ucraineni reprezintă o nouă lovitură pentru NATO, într-o perioadă în care Alianța este, practic paralizată și pe cale să se destrame, mai ales după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a amenințat cu retragerea SUA din NATO.

Exercițiul militar NATO-Ucraina care a arătat cât de puțin pregătiți militarii Alianței pentru un război modern

Decizia Kievului de a reduce numărul antrenamentelor pe care militarii săi le fac în țările NATO reprezintă una din cele mai „devastatoare evaluări” ale capacității Alianței Nord-Atlantice de a se apăra împotriva unui atac al Rusiei, se arată în analiza semnată de Hans Petter Midtun, specialist în războiul hibrid, fost atașat militar al Norvegiei în Ucraina și actual membru în board-ul Institutului Ucrainean pentru Securitate și Drept Maritim Internațional.

Exercițiul militar NATO Hedgehog 2025 din Estonia a arătat cât de radical au schimbat dronele regulile războiului modern: o mică echipă, alcătuită din 10 operatori ucraineni de drone a reușit să „anihileze” forțe NATO mult superioare numeric.

Spre deosebire de actuala situație de pe frontul ucrainean, Hedgehog și-a imaginat un câmp de luptă unde tancurile și trupele încă dispun de o oarecare capacitate de deplasare pe linia frontului.

În timpul unui astfel de scenariu, un grup de luptă format din câteva mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estonă, au încercat să efectueze un atac.

„Grupul de luptă NATO „doar se plimba, fără a folosi niciun fel de deghizare, parcând corturi și vehicule blindate”, a declarat un militar ucrainean, care a jucat rolul unui „inamic”. „Totul a fost distrus”.

O singură echipă de 10 ucraineni, din postura de „froțe inamice” au atacat forțele NATO. În aproximativ 12 ore, ei au „distrus” 17 vehicule blindate și au simulat alte 30 de atacuri cu drone kamikaze asupra altor ținte ale Alianței.

În timpul exercițiului, ucrainenii au folosit sistemul Delta, care colectează informații de pe câmpul de luptă în timp real, le analizează, identifică ținte și coordonează atacurile între structurile de comandă și unitățile combatante.

Cum încearcă Rusia să contracareze avantajele militare ale NATO

„Pentru a înțelege de ce NATO se află acum în acest punct, e necesar să înțelegem cum s-a pregătit Rusia pentru confruntarea pentru care Alianța Nord-Atlantică a irosit 12 ani încercând să o evite”, arată autorul analizei, Hans Petter Midtun.

Astfel, Rusia nu a încercat să se pună pe picior de egalitate cu NATO, ci a preferat să-l studieze, să compenseze punctele forte ale Alianței și să-i exploateze slăbiciunile.

Astfel, în vreme ce Occidentul lucra la modelul unor forțe expediționare de reacție rapidă, construite în jurul conceptului „Intrăm rapid, ieșim rapid”, Rusia s-a pregătit pentru un război de lungă durată, la scară industrială, bazat pe reziliență și capacitatea de a menține operațiuni militare pe perioade lungi de timp.

Dacă NATO se concentra pe armament de precizie, Rusia s-a concentrat pe război de masă, bazat pe concentrare mare de blindate și artilerie.

Dacă NATO se baza pe superioritate aeriană, Rusia s-a concentrat pe sisteme antiaeriene stratificate și descurajare nucleară.

Dacă Occidentul punea accent pe război bazat pe rețele și structuri de comandă digitalizate, Rusia a investit masiv în război electronic și capacități de război cibernetic, și tot așa.

„Rusia nu are nevoie să se bată cu NATO într-o angajare de forțe simetrice. Are nevoie doar să ducă costul războiului la un prag atât de mare, încât să determine o Alianță divizată, ezitantă și care se confruntă cu o criză de muniții, să nu mai ia parte la un astfel de conflict”, arată analistul norvegian.

Iar exercițiul comun NATO-Ucraina Hedghehog de anul trecut a arătat exact cum ar fi pus în practică un război contra NATO.

Un exercițiu naval comun NATO-Ucraina s-a încheiat cu același deznodământ: o unitate ucraineană, acționând din aceeași postură de „forță inamică”, a reușit să „distrugă” cel puțin o fregată NATO cu ajutorul dronelor kamikaze navale.

Serviciile secrete daneze: Rusia va ataca NATO, dacă va vedea că Alianța e slăbită sau divizată politic

În luna mai 2025, Rusia lansa în jur de 2.900 de drone FPV/kamikaze în fiecare zi, de-a lungul liniei frontului ucrainean.

În martie 2026, Rusia lansa zilnic 8.900 de drone.

Războiul din Ucraina a devenit în acest moment o „competiție tehnologică”, primul loc din această cursă este deținut de către drone, iar câștigătorul va fi acela care va deține avantajul tehnologic pe câmpul de luptă, declara în februarie șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski. Acesta a avertizat că Rusia își propune să aibă în cadrul armatei un număr de 165.000 de „dronari”, sau operatori de drone dedicați și integrați în cadrul unităților combatante.

Ucraina își dezvoltă și antrenează forțele armate în baza experienței câștigate pe câmpul de luptă: adoptarea fiecărei noi tactici se face după ce au fost uciși sau răniți în luptă militari.

„Rusia nu se mai simte intimidată de NATO. Și acționează ca atare”, afirmă analistul militar norvegian.

Serviciile de informații europene estimează că NATO ar putea fi angajată într-un conflict militar cu Rusia înainte de sfârșitul acestui deceniu. Conform rapoartelor acestor sevicii, amenințarea rusă este deja un scenariu de lucru și nu doar un „cel mai rău scenariu posibil”. În plus, toată securitatea europeană gravitează acum în jurul expresiei „forța de descurajare a Rusiei față de NATO”, și nu invers.

Conform serviciilor militare de informaii daneze, „Rusia va fi mai degrabă dispusă să folosească forța armată într-un război regional împotriva uneia sau mai multor țări NATO, dacă Rusia percepe NATO drept o alianță slăbită sau divizată politic”.