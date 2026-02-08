Pe lângă acest militar, Putin mai vrea alți 164.999. Numărul operatorilor de drone ai Rusiei, de două ori cât toată armata României

Militar din cadrul Diviziei 90 Tancuri de Gardă a Rusiei, în cadrul unui curs pentru calificarea ca operator de dronă. Foto: Profimedia Images

Războiul din Ucraina a devenit în acest moment o „competiție tehnologică”, primul loc din această cursă este deținut de către drone, iar câștigătorul va fi acela care va deține avantajul tehnologic pe câmpul de luptă, a declarat sâmbătă șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski. Acesta a avertizat că Rusia își propune să aibă în cadrul armatei un număr de 165.000 de „dronari”, sau operatori de drone dedicați și integrați în cadrul unităților combatante. Comparativ, armata României are, în prezent, în componența sa 85.000 de persoane, număr care include și civilii angajați.

„Noi ne aflăm pe drumul cel bun”, a spus Sîrski, în cadrul unei postări publicate pe contul de Facebook al Statului Major al armatei ucrainene. „În luna ianurie, unităție de drone ale forțelor militare ale Ucrainei au provocat pierderi armatei ruse de peste 29.000 de militari, în condițiile în care inamicul a putut recruta doar 22.000 pe lună. Asta ne dorim în acest moment: să ucidem mai mulți militari ruși decât poate Rusia să arunce în luptă. Iar asta arată eficienț sistemelor noastre de aeronave fără pilot, care, dacă vor crește ca număr, vor putea forța Moscova să pună punct acestui război”, a adăugat șeful armatei ucrainene.

În privința armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski a precizat că unitățile de drone au lovit peste 66.000 de obiective, ceea ce echivalează cu o medie de peste 2.000 de atacuri cu drone pe zi executate de armata ucraineană.

Comparativ, conform rapoartelor furnizate zilnic de Statul Major al armatei ucrainene, rușii folosesc zilnic în prezent în jur de 6.000 de drone kamikaze (FPV), pe linia frontului.

„Continuăm să avem anumite avantaje în ceea ce privește folosirea dronelor FPV”, a spus Sîrski. „Cu toate acestea, inamicul nu stă degeaba. Rapoartele furnizate de serviciile de informații (ucrainene - n.r.) arată că rușii își propun să creze trupe dedicate de operatori de drone”.

„Pentru acest an, inamicul a planificat: creșterea efectivului trupelor de operatori de drone cu 79.000 de persoane și creșterea numărului forțelor militare fără pilot ale Federației Ruse până la 165.000 de persoane”, a spus Sîrski.

În plus, rușii și-au pus și ei la punct propriile lor drone specializate în interceptarea altor drone și „își măresc producția” și deja testează pe front noile drone kamikaze cu motor cu reacție „Gheran 4” și „Gheran 5”.

În replică, ucrainenii își extind și ei numărul de drone și acordă o atenție tot mai mare operatorilor de drone.

„Dezvoltăm folosirea de unități de drone în cadrul trupelor de asalt. Noi batalioane de operatori de drone vor fi introduse la nivelul regimentelor de asalt”, a declarat șeful armatei ucrainene. De asemenea, unitățile de drone vor intra și în componența unităților teritoriale de luptă ale armatei ucrainene, a precizat generalul Oleksandr Sîrski.