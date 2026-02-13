Ucrainenii au învins două batalioane NATO în timpul unor exerciții militare: "Grupul de luptă al aliaților doar se plimba"

Exercițiul Hedgehog 2025 a implicat peste 16.000 de militari din 12 țări NATO. Foto: Getty Images

Exercițiile militare Hedgehog 2025 din Estonia au arătat cât de radical au schimbat dronele și sistemele de analiză în timp real regulile războiului modern: o mică echipă de operatori ucraineni a reușit să „anihileze” forțe NATO mult superioare numeric, demonstrând că pe câmpul de luptă actual orice mișcare devine rapid vizibilă și vulnerabilă, notează The Wall Street Journal.

La exercițiul Hedgehog 2025, care a implicat peste 16.000 de militari din 12 țări NATO, experții ucraineni în drone s-au antrenat alături de cei ai aliaților.

În Ucraina, linia frontului este în mare parte înghețată, dar Hedgehog și-a imaginat un câmp de luptă unde tancurile și trupele au încă o oarecare capacitate de mișcare. În timpul unui scenariu, un grup de luptă format din câteva mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estonă, au încercat să efectueze un atac. Pe măsură ce avansau, nu au reușit să explice cum dronele au făcut câmpul de luptă mai transparent, spun mai multe surse.

Grupul de luptă NATO „doar se plimba, fără a folosi niciun fel de deghizare, parcând corturi și vehicule blindate”, își amintește un participant, care a jucat rolul unui inamic. «Totul a fost distrus».”

În timpul exercițiului, personalul ucrainean a folosit sistemul Delta, care colectează informații de pe câmpul de luptă în timp real, le analizează, identifică ținte și coordonează atacurile între comandă și unități.

„O singură echipă de aproximativ 10 ucraineni, acționând ca adversar, a contraatacat forțele NATO. În aproximativ o jumătate de zi, au simulat distrugerea a 17 vehicule blindate și au efectuat 30 de atacuri asupra altor ținte.”

„Totuși, Hedgehog a arătat cât de vizibil a devenit câmpul de luptă – și cât de vulnerabil face acest lucru pe oricine sau orice se mișcă. NATO va trebui să își ajusteze tacticile și să găsească modalități mai bune de a-și proteja tancurile și vehiculele blindate”, au concluzionat jurnaliștii americani.