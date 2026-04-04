O cisternă cu GPL s-a răsturnat în Ciorani. Raed Arafat: „În timpul transferului de GPL va exista un risc de explozie”

Traficul rutier este complet blocat pe DN1D, la ieșirea din localitatea Ciorani, către Urziceni, în urma unui accident rutier. Potrivit primelor informații primite prin apel la 112, o cisternă încărcată cu GPL a intrat într-un stâlp de electricitate și s-a răsturnat.

UPDATE 22:10 Șeful DSU, Raed Arafat, a spus că nu există vreun risc de explozie, „dar în timpul transferului de GPL va exista”.

„Cisterna este răsturnată pe o parte și nu au fost scurgeri până acum. Preventiv, au fost evacuate persoanele pe o rază de 1.000 de metri, iar circulația și accesul în zonă au fost blocate. Este o cisternă pe drum pentru transferul GPL-ului de la cea răsturnată. Roboții au fost trimiși preventiv. La acest moment, situația prezintă un risc minor de explozie, dar în timpul transferului va exista un risc.

Toată situația se tratează cu precauție și preventiv. Evacuarea este în curs. Înțeleg că unii refuză, dar se discută cu ei. După ce se termină transferul, oamenii se pot întoarce acasă fără nicio problemă.

Ținem legătura cu colegii și cu domnul prim-ministru, dar acum situația este sub control și continuăm monitorizarea. În cazul în care va fi nevoie de alte forțe, acestea se vor trimite, dar în acest moment nu cred că mai este ceva de făcut, mai mult evacuarea și păstrarea situației sub control, și, bineînțeles, transferul GPL-ului cât mai repede”, a spus el, la Antena 3 CNN.

UPDATE 22:00 „Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit pe 4 aprilie, după ce a fost semnalat un accident pe DN 1D, în afara localității Ciorani, implicând o cisternă încărcată cu GPL. Primele cercetări arată că un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unui ansamblu format din autoutilitară și semiremorcă, circula dinspre Ploiești către Urziceni.

În zona kilometrului 22+900, șoferul ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton, aflat pe partea dreaptă a spațiului verde. Din fericire, nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. În prezent, traficul rutier este restricționat pe ambele sensuri”, a transmis IPJ Prahova.

La rândul său, ISU Prahova a transmis că, până în acest moment, au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuințe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate.

UPDATE 21:45 ISU Prahova a transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei de pe raza comunei Ciorani.

Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers, până la finalizarea intervenției autorităților și eliminarea oricărui pericol. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

Autorităţile au dispus și evacuarea populaţiei pe o rază de aproximativ 1.000 de metri.





Potrivit ISU Prahova, la locul intervenţiei au fost mobilizate iniţial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD de la Detaşamentul Mizil, iar ulterior, forţele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un microbuz, roboţii pentru stingere din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi un echipaj CBRN din cadrul USISU (Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţie de Urgenţă) Ciolpani.

„În urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare, nu au fost identificate scurgeri de GPL. Nu au fost înregistrate victime. Misiunea este în desfăşurare, echipajele acţionând pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi pentru înlăturarea oricărui pericol”, transmite ISU.