"Ne-a lovit din senin" | Două femei au fost bătute de patron, după ce au dat de mâncare unui angajat nepalez

Două femei angajate la o firmă de reciclat deșeuri din Timiș au fost bătute crunt chiar de patron pentru că au dat de mâncare unui angajat nepalez.

Incidentul a avut loc la punctul de lucru al firmei din Sânnicolau Mare, Timiş, acolo unde cele două femei au vrut să îi ducă nişte fructe unui muncitor nepalez, coleg cu ele.

Când a aflat acest lucru, patronul firmei de reciclare ar fi pornit un scandal şi le-ar fi lovit pe cele două angajate cu pumnii și picioarele.

Imaginile au fost surprinse de una din femei care a sunat imediat la Poliţie.

"A reacționat foarte violent. Colega mea și șefa mea au vrut să vorbească cu el, apoi el a început să o lovească pe ea cu palma peste ureche și cu picioarele și apoi când m-a văzut pe mine că încep să filmez a venit spre mine cu pumni și lovituri. Am scăpat cu bine din mâinile lui că a venit soția lui și s-a oprit cumva și noi am reușit să urcăm în mașină și să plecăm.

După aceea el s-a urcat în mașină și a fugit după noi, ca să ne încolțească. A venit cu mașina, s-a băgat în fața noastră, ne-a blocat și a dat cu spatele în față. Dacă nu ajungea Poliția între timp posibil ca dădea cu mașina în noi", spune Andreea Şteţ, una din victime.

"M-a lovit din senin"

"În momentul în care am rămas singure a început ca o avalanşă cu zbierături la noi și cu înjurături. Din senin m-a lovit după ce am făcut postarea pe internet am avut la comentarii o persoană care a scris că pe un angajat de-al lui l-a bătut până l-a băgat în spital", spune Andreea Dancea, cealaltă victimă.

Întrebat despre acest scandal, individul susţine că ar fi fost provocat.

"M-a scuipat. Deci a fost instinctiv, nu a fost premeditat sau spontan, ci pur și simplu m-am a apărat. De două ori am sunat până a venit Poliția... m-am dus după ea afară să nu-mi dea foc pe acolo.

Instinctiv faci chestia asta de apărare. Da, am fost provocat în toate modurile posibile", spune Benoni Marian Neamţu, agresorul celor două femei.