Reţetă la nivel înalt: Cum faci să dispără un munte | Dezvăluiri din afacerea fraţilor Cîţu

În timp ce Florin Cîțu refuză de o săptămână să aducă lămuriri pentru faptele sale ca ministru și prim-ministru, fratele său George se încumetă să dea explicații despre dispariția pe bucăți a unei păduri întinse pe 75 de hectare la Voineasa.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Cîțu se adâncește! Nu doar că dosarul apărării statului român în procesul cu familia Cîțu a dispărut după ce Cîțu ministrul l-a cerut la cabinetul său și nu l-a mai restituit, ci pădurea pentru care statul român a intervenit dispare ea însăși. Nu din acte, ci sub lovitura de topor.

Priviți această proprietate de lux care coboară poalele muntelui Bora din Voineasa până la lacul Vidra.

Aici, frații Cîțu vor să construiască o pârtie de schi cu tabără de schi, un generos hotel, mai multe case de vacanță, restaurante, complex comercial, păstrăvărie, amfiteatru exterior și altele.

Credeți că muntele chelește ca să facă loc afacerii de familie? Vă înșelați. El chelește pentru că au fost vitejii care au doborât copacii falnici. Dar doar aici, nu și în imediata vecinătate. Și mai chelește pentru că e bolnav.

Îl mănâncă ipidele (n.r gândaci de scoarţă), dar doar aici se hrănesc ele, nu și din copacii de pe alte proprietăți.

"Eu am tăiat că au fost calamități, au fost vijelii și cad copacii și sunt obligat să-i tai. Eu nici nu am ştiut şi am luat amendă că nu i-am luat pentru că n-aveam nici pază. Înainte de dădeau cu niște șpraiuri exact pentru insectele astea. Acuma, de când cu uniunea europeană, nu mai ai voie să dai, că trebuie să trăiască ciocănitorile", a spus George Cîţu.

George Cîțu neagă însă existența golurilor uriașe, spunând că a plantat circa 80.000 de puieți. La un calcul simplu, ar însemna circa 16-18 hectare.

"Este plantare. Am fost chiar de curând cu Garda forestieră. Mai am de pus completări de vreo 5.000 de puieți pentru primăvară. Pe vreo din 8 hectare, 4000 de metri. Toată zona mea este reîmpădurită", a mai spus George Cîţu.

Voineasa vuiește însă despre tăierile ilegale și despre plângerile penale depuse pentru cele care se întâmplă pe proprietatea familiei Cîțu. Șocant ele sunt confirmate tocmai de ocolul silvic care avea în pază pădurea lui Cîțu.

Reporter Antena 3 CNN: V-am trimis niște fotografii. Recunoașteți terenul? Este terenul pe care ocolul dumneavoastră l-a avut în pază, potrivit contractului. Este vorba despre pădurea fraților Cîțu. Așa ară arată o pădure în paza dumneavoastră?

Silvicultor: Noi nu mai avem contact cu familia Cîțu. Cred că înainte de primul reportaj făcut de dumneavoastră de acum un an de zile. Au fost niște probleme, am sesizat organele de cercetare penală, după aia am considerat că nu se mai poate continua acest contract. Am constatat niște tăieri ilegale în zonă făcute cu firmele care exploatau zonele. Când am făcut inspecția de fond era de față și unul din proprietari.

Reporter Antena 3 CNN: Cum se întâmpla ca numai o suprafaţă să fie afectată şi de jur împrejur nu?

Silvicultor: Spune că acolo s-a deschis focarul și se extinde încet în timp. Noi acolo am marcat tot ce însemna spaţiu afectat de ipide. Noi făceam marcarea şi proprietarii făceau contactele pentru valorificarea şi exploatarea masei lemnoase.

Reporter Antena 3 CNN: Ați găsit arbori sănătoși tăiați și arbori bolnavi, netăiați?

Silvicultor: Când am făcut sesizările, de acest aspect era vorba.

Dar aflăm o informație prețioasă că frații Cîțu n-au tăiat pădurea doar pentru că era bolnavă. Că a mai doborât-o și vijelia. Îl întrebăm atunci pe George Cîțu în ce fază mai e planul său de a dezvolta turistic zona. Și așa aflăm că și acesta ar putea fi un motiv pentru care muntele s-a săturat de atâta lemn și chelește.

Acțiunea aceasta, care înghite dosare de la ministere și păduri cu hectarul pare să nu-și poată stăpâni foamea. Așa că aceeași soartă, înghițire prin nemestecare pare să o aibă și dosarele penale deschise la Vâlcea pentru tăierile ilegale.

Mărășoiu, șeful de ocol, confirmă că a dat declarații în dosarul deschis la IPJ Vâlcea. A fost audiat și martori, iar cercetarea s-a făcut de față cu reprezentanți ai familiei Cîțu.

