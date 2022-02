Ministrul Economiei explică planul pentru ieşirea României din criza energetică: "Vom avea aceste facilitați puse în funcţiune"

Întrebat cum arată economia românească acum, ministrul Economiei, a spus

„Economia românească încearcă să facă faţă valului de scumpiri, încearcă să facă faţă acestei crize energetice pe care o traversăm. Împreună cu ceilalți membrii din Guvern încercăm să găsim soluţii pentru această criză. Ieri am anunţat că a fost înaintată Parlamentului o iniţiativă privind finalizarea unor investiții de 350 de milioane de euro care au fost începute în anii 90 sau anul 2000, blocate din varii motive şi care ne-ar fi ajutat extrem de mult dacă am fi finalizat şi am fi avut această energie necesară.

Ministrul Economiei explică planul pentru ieșirea României din criza energetică

În acest moment vorbim de o Românie care importă la preţuri mari, nu reușim să acoperim din producția națională şi peste acest val de scumpiri care se manifestă la nivel european şi regional avem şi acest deficit de energie. Vorbim de energie hidro, energie verde.

Dacă am fi avut inițiativa să finalizăm acele investiți acum am fi avut 5 sau 7% din consumul de energie deja asigurat de cele două investiții. Vorbim de Răstolniţa şi de Valea Jiului, unde statul român a cheltuit 350 de milioane de euro.

„Vom avea aceste facilitați puse în funcţiune"

Cu siguranța putem găsi bani, mai ales că Hidroelectrica poate investi ca să finalizeze în cel mai scurt timp, probabil 1 an, dar cu siguranță la sfârșitul anului 2023 vom avea aceste facilitați puse în funcţiune", a spus ministrul Economiei, Florin Spătaru

Electrica Furnizare a anunțat că urmează a fi modificate circa 450.000 de facturi.

Referitor la facturi ministrul Spătaru a spus că, potrivit ultimelor date, Electrica Furnizare a anunțat că urmează a fi modificate circa 450.000 de facturi.

„Nu avem o statistică exactă a numărului de facturi, dar cu siguranță cele care nu au respectat prevederile legale vor fi corectate", a mai spus ministrul Economiei, Florin Spătaru în emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3.