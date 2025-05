13 oameni au fost înjunghiaţi în Hamburg. Poliţiştii au arestat o femeie

Un atac cu cuțitul a avut loc vineri seară în Gara Centrală din Hamburg. Din primele informaţi, cel puţin 13 persoane au fost rănite, iar poliţiştii au arestat deja o femeie, scrie publicaţia germană Bild.

Incidentul a avut loc pe peronul 13/14. Inițial, s-a speculat că doar opt persoane au fost rănite, însă poliţia a declarat că trei victime sunt în stare critică, alte trei sunt grav rănite, iar șase persoane sunt ușor rănite.

Potrivit sursei citate, unii dintre răniți sunt îngrijiți în trenuri. Contextul crimei este încă neclar. Între timp, o echipă de intervenție în criză a Crucii Roșii a sosit pentru a ajuta rudele victimelor.

STABBING in HAMBURG - 12+ Injured

Suspect in custody, unknown if deaths occurred.



A man can be heard in the video below stating "Hamdullah" which means "All praise is due to Allah."



The suspect appears to be white, unknown motive at this time. pic.twitter.com/josZydjsdB