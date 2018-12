Acest oraș interzice cerșetoria pe străzi

Un tribunal din Suedia a decis luni că un oraş din sud-vestul ţării are dreptul să introducă interdicţii locale privind cerşetoria, anulând două hotărâri judecătoreşti anterioare, relatează dpa.



'Este un lucru pozitiv că putem implementa decizia pe care am luat-o în urmă cu un an', a declarat Carina Wutzler, preşedintă a consiliului municipal din Vellinge.



Interdicţiile în oraşul Vellinge, cu 35.000 de locuitori, se vor aplica în cinci locaţii, între care şi piaţa centrală din oraş, şi vor avea efect imediat, a afirmat oficialul suedez într-un comunicat.



Autorităţile din Vellinge au afirmat că persoanele care cerşesc umblă prin gunoaie şi urinează în spaţiul public, perturbând astfel ordinea publică.



Wutzler este membră a Partidului Moderat (conservator). Membri ai aceleiaşi formaţiuni politice din alte oraşe iau de asemenea în considerare impunerea de măsuri similiare împotriva cerşetoriei, la fel ca alte municipalităţi conduse de sociali democraţi.



Agenţiile umanitare şi organizaţiile precum Amnesty International au criticat această măsură afirmând că aceasta va viza în mod special migranţii fără adăpost proveniţi din Uniunea Europeană - majoritatea romi.