Administrația Trump acordă milioane de dolari victimelor "sindromului Havana”, misterioasa afecțiune care i-a îmbolnăvit pe diplomați

1 minut de citit Publicat la 11:01 11 Iul 2026 Modificat la 11:01 11 Iul 2026

Preşedintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Guvernul SUA a emis primele plăți compensatorii pentru personalul afectat de așa-numitul „sindrom Havana”, misterioasa afecțiune raportată de diplomații americani în capitala Cubei, potrivit firstpost.com.

Într-un comunicat de vineri, Departamentul Apărării a declarat că „prioritizează îngrijirea personalului afectat și a distribuit aproape 3 milioane de dolari americani drept despăgubiri, reprezentând primele plăți efectuate în temeiul Legii HAVANA sub orice administrație prezidențială”.

Sindromul Havana a fost raportat public pentru prima dată în 2016, când diplomații americani de pe insula comunistă au raportat că s-au îmbolnăvit și au auzit sunete stridente noaptea, ceea ce a stârnit speculații despre un atac al unei entități străine folosind o armă sonară nespecificată.

Alte simptome - inclusiv sângerări nazale, dureri de cap și probleme de vedere - au fost raportate ulterior de personalul ambasadelor din China, Europa și capitala SUA, Washington.

În 2017, Statele Unite au retras angajații neesențiali din ambasada recent redeschisă din Havana și au expulzat diplomați cubanezi din cauza îmbolnăvirilor, speculând că microundele sau alte tipuri de război electronic au fost responsabile.

Însă, ca semn al atenuării îngrijorărilor și al priorităților politice, administrația președintelui Joe Biden a redeschis în 2023 biroul de imigrare al SUA din Havana, care fusese închis în timpul panicii.

La începutul anului 2025, o evaluare a serviciilor secrete americane a declarat că este „foarte puțin probabil” ca un adversar străin să se afle în spatele simptomelor.

„Departamentul va continua să pună accent pe transparență și integritatea științifică pentru a obține rezultate validate, a îmbunătăți îngrijirea persoanelor afectate și a se adapta la un mediu operațional dinamic”, au declarat oficialii apărării în declarația de vineri.

În februarie, oficiali CIA au investigat un experiment neraportat anterior în Norvegia, în care un om de știință guvernamental a testat un dispozitiv cu microunde și a dezvoltat simptome neurologice similare cu așa-numitul sindrom Havana.