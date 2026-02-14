CIA a investigat în Norvegia un dispozitiv cu microunde ce provoacă simptome asociate cu "sindromul Havana"

Guvernul norvegian a informat CIA despre rezultate, ceea ce a determinat cel puțin două vizite în Norvegia. FOTO: Hepta

Oficiali americani au investigat un experiment neraportat anterior în Norvegia, în care un om de știință guvernamental a testat un dispozitiv cu microunde și a dezvoltat simptome neurologice similare cu așa-numitul sindrom Havana, a relatat sâmbătă Washington Post.

Lucrând în secret, un om de știință guvernamental din Norvegia a construit o mașină capabilă să emită impulsuri puternice de energie cu microunde și, în efortul de a demonstra că astfel de dispozitive sunt inofensive pentru oameni, a testat-o pe el însuși în 2024. El a suferit simptome neurologice similare cu cele ale „sindromului Havana”, boala inexplicabilă care a afectat sute de spioni și diplomați americani din întreaga lume.

Povestea bizară, descrisă de patru persoane familiarizate cu evenimentele, este cea mai recentă descoperire în căutarea de un deceniu a cauzelor sindromului Havana, ai cărui pacienți experimentează efecte pe termen lung, inclusiv probleme cognitive, amețeli și greață. Guvernul SUA numește evenimentele Incidente Anormale de Sănătate (IAS).

Testul secret din Norvegia nu a fost raportat anterior. Guvernul norvegian a informat CIA despre rezultate, ceea ce a determinat cel puțin două vizite în Norvegia în 2024 ale unor oficiali ai Pentagonului și ai Casei Albe, potrivit sursei citate.

Cei care sunt la curent cu testul spun că acesta nu dovedește că sindromul Havana e opera unui adversar străin care folosește o armă secretă similară cu prototipul testat în Norvegia. Unul dintre ei a remarcat că efectele suferite de cercetătorul norvegian nu au fost exact aceleași ca într-un caz clasic al afecțiunii.

Dar evenimentele au întărit argumentele celor care susțin că „dispozitivele cu energie pulsată” - mașini care furnizează fascicule puternice de energie electromagnetică, cum ar fi microundele, în rafale scurte - pot afecta biologia umană și sunt probabil dezvoltate de adversarii americani.

„Cred că există dovezi convingătoare că ar trebui să ne preocupăm de capacitatea de a construi o armă cu energie dirijată care poate cauza o varietate de riscuri pentru oameni”, a declarat Paul Friedrichs, chirurg militar în retragere și general al Forțelor Aeriene, care a supravegheat amenințările biologice în Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe sub președintele Joe Biden.

Într-o evoluție separată care a devenit publică în ultimele săptămâni, guvernul SUA a achiziționat în mod secret, la sfârșitul administrației Biden, un dispozitiv diferit, fabricat în străinătate, care produce unde radio pulsate și despre care unii experți suspectează că ar putea fi legat de incidente.

Dispozitivul este testat de Departamentul Apărării. Are unele componente de origine rusească, dar guvernul SUA încă nu a stabilit în mod concludent cine l-a construit, a declarat una dintre persoane.

Dispozitivul pe care omul de știință l-a construit în Norvegia nu era identic cu cel pe care guvernul SUA l-a achiziționat în mod secret, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu evenimentele. Dispozitivul norvegian a fost construit pe baza „informațiilor clasificate”, sugerând că a provenit din planuri sau alte materiale furate de la un guvern străin, a declarat această persoană.