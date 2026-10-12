Americanii Robert Hall şi Michael Woodford au câştigat Premiul Nobel pentru Economie 2026

Profesorii americani Robert Hall şi Michael Woodford au câştigat Premiul Nobel pentru Economie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Premiul Nobel pentru Economie a fost atribuit, luni, profesorilor americani Robert Hall şi Michael Woodford pentru studiile lor cu privire la "fundamentele microeconomice ale stabilităţii macroeconomice", a anunţat luni Academia Regală Suedeză de Ştiinţe din Stockholm, relatează Agerpres, citând Reuters.

Acest premiu prestigios, cunoscut oficial sub numele de Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, este ultimul premiu acordat în acest an și are o valoare de 1,2 milioane de dolari (n.r.: 12 milioane de coroane suedeze).

"Economia se caracterizează prin alternanța perioadelor de recesiune cu cele de creștere economică. Încă de când economistul John Maynard Keynes și-a lansat teoriile, în urmă cu aproape un secol, politica de stabilizare a avut un rol important în combaterea acestor fluctuații. În timpul recesiunilor, economia este stimulată prin reducerea ratelor dobânzilor și creșterea deficitului bugetar, în timp ce, pentru a încetini o economie aflată în plină expansiune, ar trebui luate măsuri opuse", transmite Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul în care a anunțat câștigătorii.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Academia Regală Suedeză de Științe amintește că în timpul crizelor petroliere din anii 1970 a părut că modelele keynesiene, care stabileau când și cum trebuiau aplicate măsurile economice, nu mai funcționau. Acestea nu au reușit să reducă șomajul, ci au dus, în schimb, la o inflație necontrolată. Occidentul a traversat un deceniu caracterizat printr-o creștere economică lentă, un șomaj ridicat și o inflație accentuată. Mulți oameni au considerat că politica de stabilizare a făcut mai mult rău decât bine și că ar trebui abandonată.

"Robert E. Hall și Michael Woodford primesc în acest an premiul pentru științe economice pentru că au demonstrat cum puteau fi reconstruite modelele economice pentru a revitaliza politica de stabilizare. În loc să își bazeze modelele pe legături statistice între variabile macroeconomice, precum inflația, producția și consumul, aceștia au ales să le fundamenteze pe baze microeconomice", a explicat Ademia de la Stockholm.

Această perspectivă urmărește să explice felul în care deciziile individuale ale gospodăriilor și întreprinderilor, privite în ansamblu, influențează economia. Aceste modele se bazează pe ideea că gospodăriile și întreprinderile își stabilesc economiile sau prețurile produselor luând în considerare evoluțiile viitoare.

"Atunci când guvernele și băncile centrale își comunică planurile de politică economică, ele pot influența așteptările privind viitorul și pot orienta economia în direcția potrivită. De la introducerea noilor modele, acestea s-au dovedit extrem de utile în gestionarea perioadelor de declin economic care ne-au afectat", a mai menţionat Academia Regală Suedeză de Științe în comunicat.

Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit în anul 1968 de Banca Centrală a Suediei şi a fost decernat prima dată în 1969. Premiul este finanţat de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire de celelalte premii, care sunt finanţate de Fundaţia Nobel.