Americanii vor avea benzină mai ieftină: SUA au autorizat un amestesc controversat, doar ca să scadă prețurile la pompă

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a anunțat că va permite temporar vânzarea pe scară largă a unui tip de benzină cu un conținut mai mare de etanol, într-o încercare de a reduce prețurile la pompă, care au crescut puternic după izbucnirea războiului cu Iranul.

Este vorba despre combustibilul E15, un amestec care conține 15% etanol. În mod normal, acesta este restricționat pe timpul verii, din cauza temerilor că ar putea agrava poluarea și smogul în condiții de temperaturi ridicate, scrie The Guardian.

Secretarul american al agriculturii, Brooke Rollins, a declarat că măsura face parte din strategia administrației Donald Trump de a stimula producția internă de energie și că ar trebui să ducă direct la scăderea prețurilor la combustibil, oferind în același timp un impuls producătorilor americani de biocombustibili.

În ultimii ani, astfel de derogări pentru perioada verii au devenit tot mai frecvente, iar atât republicanii, cât și democrații au cerut ca utilizarea E15 să fie permisă permanent, tocmai pentru a ține sub control costurile pentru șoferi. Combustibilul este deja disponibil în unele state, precum Iowa, Illinois sau Minnesota, dar și în orașe unde se folosește benzină special formulată pentru a arde mai curat.

În Kansas, congresmena democrată Sharice Davids a obținut în mod repetat astfel de derogări de urgență în ultimii ani, indiferent de administrația aflată la putere. Iar în această săptămână, senatoarea Amy Klobuchar a cerut oficial guvernului să ia rapid măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil, în contextul conflictului cu Iranul.

Amestecul este unul controversat

Nu toată lumea este convinsă, însă, că măsura va avea efectul dorit. Kenneth Gillingham, profesor la Universitatea Yale, spune că E15 nu este disponibil peste tot, iar unele regiuni nu au infrastructura necesară sau suficiente cantități de etanol pentru a crește rapid utilizarea acestuia.

El avertizează și că nivelul mai ridicat de etanol, care este coroziv, poate afecta în special mașinile mai vechi, dar și ambarcațiunile sau vehiculele off-road.

Pe de altă parte, folosirea unei cantități mai mari de porumb pentru producerea etanolului ar putea avea efecte în lanț. Jason Hill atrage atenția că mai puțin porumb va ajunge la hrana animalelor, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor alimentelor.

„E greu de spus, la final, dacă americanii vor ieși cu adevărat în câștig”, spune acesta, sugerând că eventualele economii la pompă ar putea fi compensate de facturi mai mari la supermarket.

Profesorul consideră că decizia este, de fapt, și un semnal de sprijin pentru fermieri, afectați de scumpirea motorinei și a îngrășămintelor în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

Criticile nu se opresc aici. Potrivit lui Gillingham, impactul nu este doar economic, ci și de sănătate publică: utilizarea mai largă a E15 în timpul verii ar putea duce la creșterea nivelului de ozon și la mai multe probleme respiratorii sau cardiovasculare.

Industria petrolieră s-a opus în general extinderii utilizării acestui tip de combustibil, susținând că amestecul cu biocombustibili este costisitor și poate duce, paradoxal, la creșterea prețurilor. Totuși, un reprezentant al American Petroleum Institute a susținut de această dată măsura, spunând că relaxarea temporară a regulilor pentru vară ajută la asigurarea unui acces stabil și accesibil la energie pentru consumatori.