Angelina Jolie, ambasador ONU, a ajuns în Ucraina

Vedeta a fost văzută într-una dintre cafenelele din Lviv.

Se pare că actrița, care s- a rugat pentru unitatea Ucrainei în 2014 , a venit cu o misiune umanitară.

Vedeta a sprijinit Ucraina încă de la începutul războiului și a cerut lumii să îi ajute pe refugiați.

În urmă cu o lună, Jolie a fost la Roma, unde a vizitat copii ucraineni l a un spital local.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR