„Astfel de ascunzători ar putea fi peste tot în Europa”. Rusia pregătea atacuri în Polonia. Explozibilii erau îngropați în cimitire

Explozibilii ascunși în cimitire urmau să fie montați pe drone cu care să fie atacată infrastructura critică. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/GettyImages

Serviciile de informații rusești plănuiau să comită o serie de atacuri de sabotaj în Polonia, în timpul cărora dronele urmau să lanseze explozibili asupra infrastructurii critice, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine poloneze pentru Gazeta Wyborcza.

Potrivit acestora, ofițerii din cadrul Agenției de Securitate Internă (ABW) au reținut mai mulți suspecți implicați în planificarea atacurilor de sabotaj. Unul dintre ei, Vladislav G., a acționat ca un curier. În misiune din partea serviciilor de informații rusești, acesta a livrat explozibili, piese de dronă și cartele SIM în Polonia din Lituania și Germania.

Explozibilii găsiți în posesia sa erau depozitați în cutii. Experții au calculat că, în ceea ce privește puterea distructivă, conținutul unei cutii era echivalent cu 1,4 kg de TNT. Dronele destinate utilizării în operațiunile de sabotaj urmau să fie echipate cu atașamente perfect adaptate formei și dimensiunii cutiilor. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a dezgropat explozibilii din cimitire - locații indicate de către supraveghetorii săi ruși. Apoi, urma să ascundă cutiile într-o ascunzătoare din apropierea orașului polonez Lodz. După cum notează Gazeta Wyborcza, acest lucru a determinat agențiile de informații să creadă că astfel de ascunzători ar putea fi răspândite în întreaga Europă.

Tomasz Siemoniak, ministrul care coordonează serviciile de informații poloneze, a confirmat arestarea suspecților legați de serviciile de informații rusești. El a declarat că agențiile de aplicare a legii au înregistrat recent un număr tot mai mare de tentative de sabotaj în țară. „Au existat cel puțin zece astfel de cazuri. Combaterea sabotajului și spionajului este o prioritate absolută pentru serviciile noastre de informații”, a subliniat Siemoniak.

Polonia a acuzat anterior în repetate rânduri Moscova de activități ale serviciilor secrete rusești în interiorul țării. Varșovia a menționat că rolul său în furnizarea de arme către Ucraina a transformat țara într-o țintă pentru spionii și sabotorii ruși. În iulie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat arestarea a 32 de persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete rusești. „Printre acestea se numără polonezi, ruși, ucraineni, belaruși și un cetățean columbian. Lista nu se termină aici”, a declarat prim-ministrul polonez. Tusk a ordonat „acțiuni și mai intense și energice” pentru a preveni riscurile și pentru a-i captura pe „toți cei care atacă statul polonez folosind mijloace rusești”.