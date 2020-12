Atac armat la un concert de colinde din New York. Un bărbat a fost împușcat de polițiști

Imagini dramatice în Statele Unite. Atacatorul a strigat ”Omorâţi-mă!”, în timp ce trăgea asupra mulţimii de pe treptele catedralei.

Nicio altă persoana nu a fost rănită, datorită intervenţiei rapide a trei poliţişti aflaţi la faţa locului, au declarat autorităţile.

Atacatorul a fost transportat la un spital din apropiere, unde a fost constatat decesul său. Poliţiştii au găsit două arme semiautomate şi o geantă care ar fi aparţinut individului.

În interiorul genţii au fost găsite o canistră cu benzină, o frânghie, sârmă, mai multe cuţite şi o biblie.



#BREAKING Man shot by police after shooting at Manhattan cathedral pic.twitter.com/z6zPkaY7yw