Atac în masă cu cuțitul în Marea Britanie, la un club de copii. Cel puțin opt persoane au fost înjunghiate. Un suspect a fost arestat

Cel puțin opt persoane au fost înjunghiate, luni după-amiază, în orașul Southport din vestul Angliei.

Poliția a intervenit la un "incident major" și a arestat un bărbat, relatează BBC.

Un cuțit a fost confiscat de la suspect, precizează sursa citată.

Eyewitnesses in Southport have described seeing 'a man stabbing young children in a nursery' at midday today.



Armed police have detained a man and seized a knife.



The attack has left at least eight stabbed and one child dead.



What a fucking disgusting world we live in. pic.twitter.com/WrShCp3TdF